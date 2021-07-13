巨輪般明月懸掛太平雲梯間 窒息美景令人驚艷

阿里山風景管理處官方粉絲專頁「阿里山 新印象 」昨天晚間分享網友拍攝超級月大月亮懸掛於嘉義縣太平雲梯間的驚人美景，今天中央宣布微解封，太平雲梯恢復營業，但也制定相關規則，管控現場人流，並積極向遊客宣導落實防疫。

太平村村長嚴清雅表示，明月懸掛太平雲梯間似乎帶來好兆頭，今天上午太平雲梯人潮稀稀落落，約10餘人，遊客似乎都仍會害怕，但他也肯定政府微解封政策，「萬事起頭難」，希望太平雲梯的遊客能慢慢回來。

嚴清雅表示，太平雲梯因應微解封措施，包括購票系統管控，其中線上購票人數減半，但維持開放現場購票，開放處包含遊客中心售票口及雲梯入口，共2處，另現場遊客管控為登橋人流減半，原300人降低為150人，登橋處入口量額溫、須配戴口罩、簡訊實名制，並設有大聲公宣導。