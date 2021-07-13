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黃偉哲用燈籠、農產外交雙出擊 今年群馬台灣祭很台南

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
今年「群馬台灣祭」展示台南燈籠，並在海報預告接下來各地即將舉辦台南芒果祭。圖／台南市政府提供
今年「群馬台灣祭」展示台南燈籠，並在海報預告接下來各地即將舉辦台南芒果祭。圖／台南市政府提供

日前台南學生彩繪燈籠在日本友誼城市水上町展出大獲好評，吸引群馬縣政府表達展示意願，並加碼大量訂購台南鳳梨，更在今年「群馬台灣祭」上展示台南燈籠，攤位除了布置滿滿的文宣與影片，還用海報預告接下來各地即將舉辦台南芒果祭，表達對台南的支持。

台南市長黃偉哲表示，日本政府8日再度提供113萬劑疫苗，總共捐贈台灣237萬疫苗，展現台日之間患難見真情的互助情誼。這次非常感謝群馬縣對台南的用心，舉辦台灣祭展示台南燈籠及攤位宣傳，讓日本民眾感受到濃濃的台南風情。

南市府新聞處表示，每年群馬縣政府與當地台灣鄉親會共同主辦「群馬台灣祭」，今年在群馬縣民廣場從7月8日展到14日，受疫情影響，首次採取現場展示與線上兩種並行方式舉辦，線上除了邀請行政院政委唐鳳與群馬學生座談外，也提供台灣各地觀光美食影片供參與者瀏覽觀賞。

日本 疫苗 行政院

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