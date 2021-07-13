黃偉哲用燈籠、農產外交雙出擊 今年群馬台灣祭很台南
日前台南學生彩繪燈籠在日本友誼城市水上町展出大獲好評，吸引群馬縣政府表達展示意願，並加碼大量訂購台南鳳梨，更在今年「群馬台灣祭」上展示台南燈籠，攤位除了布置滿滿的文宣與影片，還用海報預告接下來各地即將舉辦台南芒果祭，表達對台南的支持。
台南市長黃偉哲表示，日本政府8日再度提供113萬劑疫苗，總共捐贈台灣237萬疫苗，展現台日之間患難見真情的互助情誼。這次非常感謝群馬縣對台南的用心，舉辦台灣祭展示台南燈籠及攤位宣傳，讓日本民眾感受到濃濃的台南風情。
南市府新聞處表示，每年群馬縣政府與當地台灣鄉親會共同主辦「群馬台灣祭」，今年在群馬縣民廣場從7月8日展到14日，受疫情影響，首次採取現場展示與線上兩種並行方式舉辦，線上除了邀請行政院政委唐鳳與群馬學生座談外，也提供台灣各地觀光美食影片供參與者瀏覽觀賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言