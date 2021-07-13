南市防農機夾帶軟泥髒汙道路 絕招：插旗警示

2期稻作陸續供灌，台南市環保局提醒農友，農耕機具完成田間作業後，應去除機具夾帶的軟泥再上路，避免道路髒汙、騎士摔倒及道路揚塵。即日起在全市15個高密度農作區加強取締，並列出45條農機、汽機車等使用頻繁道路為重點巡稽查區。經勸導無效將依法開罰並查報地主改善。

農耕髒汙道路時有所聞，環保局已聯手農政單位、警察局、高密度農作區的區公所等，向代耕業者、農資材販賣處等農民出入場所加強宣導，呼籲重視農耕機具泥土污染道路問題，巡稽查時若勸導無效將逕行開罰，依廢棄物清理法最高裁處6千元。

市長黃偉哲表示，農耕機具在馬路上邊開邊掉土，不僅汙染環境又可能造成騎士「犁田」等意外；而泥巴曝曬後也會造成行駛揚塵，請翻耕業者、農民發揮己所不欲勿施於人的精神，營造安全、環保的環境。

台南市農耕髒污案件好發於5月至7月及10月至隔年1月，今年7月2二期稻作開始供灌，水稻種植區如後壁、白河、新營、柳營、麻豆、永康、歸仁等15個高密度農作區，預期會出現汙染道路情事。

局長謝世傑指出，環保局除在15個高密度農作區道路不定時取締農機具道路汙染外，在找不到行為人時，則會依髒汙規跡循線追查地主。必要時將在汙染源頭的農田「插旗警示」，達到另一種源頭改善的效果。