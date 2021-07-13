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南市防農機夾帶軟泥髒汙道路 絕招：插旗警示
2期稻作陸續供灌，台南市環保局提醒農友，農耕機具完成田間作業後，應去除機具夾帶的軟泥再上路，避免道路髒汙、騎士摔倒及道路揚塵。即日起在全市15個高密度農作區加強取締，並列出45條農機、汽機車等使用頻繁道路為重點巡稽查區。經勸導無效將依法開罰並查報地主改善。
農耕髒汙道路時有所聞，環保局已聯手農政單位、警察局、高密度農作區的區公所等，向代耕業者、農資材販賣處等農民出入場所加強宣導，呼籲重視農耕機具泥土污染道路問題，巡稽查時若勸導無效將逕行開罰，依廢棄物清理法最高裁處6千元。
市長黃偉哲表示，農耕機具在馬路上邊開邊掉土，不僅汙染環境又可能造成騎士「犁田」等意外；而泥巴曝曬後也會造成行駛揚塵，請翻耕業者、農民發揮己所不欲勿施於人的精神，營造安全、環保的環境。
台南市農耕髒污案件好發於5月至7月及10月至隔年1月，今年7月2二期稻作開始供灌，水稻種植區如後壁、白河、新營、柳營、麻豆、永康、歸仁等15個高密度農作區，預期會出現汙染道路情事。
局長謝世傑指出，環保局除在15個高密度農作區道路不定時取締農機具道路汙染外，在找不到行為人時，則會依髒汙規跡循線追查地主。必要時將在汙染源頭的農田「插旗警示」，達到另一種源頭改善的效果。
環保局提醒，以接駁方式移動農耕機具是杜絕夾帶泥土汙染道路最好的方式，或自備工具或自備水源或攜帶抽水馬達清洗農耕機並將路面積土移除，違反者將依廢棄物清理法裁處1200元至6千元罰鍰，檢舉電話0800-066666或打1999，環保局將派員前往稽查。
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