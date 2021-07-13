快訊

疫苗接種意願開放18歲以上登記了 AZ、莫德納皆可選

評／全面圍堵中國？美軍擬組「太平洋特遣艦隊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗三分之一靠國內外捐贈 游淑慧：為何有政府靠捐贈

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

台積電、鴻海及永齡基金會均發出聯合新聞稿宣布已順利完成合約簽署，各完成500萬劑BNT疫苗，對此，台北市議員游淑慧今在臉書指出，疫苗採購三大比，比效率、比價格、比數量，結果國家力量PK民間企業，完敗。

游淑慧指出，或許陳時中部長早能預見的結果，所以一開始不願開放民間採購，怕輸、怕比較、怕漏餡。看到BNT採購成功，人民歡欣鼓舞，但政客搶蹭搶功。

游淑慧也表示，BNT採購成功也帶出四大問題，檢調和監院是否會調查，一，為什麼民間採購疫苗的價格能講，衛福部採購價格至今仍秘而不宣？二，為什麼民間採購疫苗可以三個月內到貨，而衛福部採購疫苗至今已逾半年，仍零星到貨？三，陳時中稱全世界都在搶疫苗，為什麼政府搶不到，民間搶得到？外交體系昏迷了嗎？四，為什麼少了冷鏈、國際運費、三期實驗等高額成本，接受政府補助的高端、聯亞疫苗價格還開到和BNT等價？

游淑慧說，除了國產疫苗的採購價格和過程，充滿了不合理外，今年3月第一批到貨的11.7萬劑AZ，衛福部仍不肯公布價格，外傳採購價比國際均價（100～120台幣）高了數倍，我們不得而知，但希望未來能還全民真相，台灣買疫苗的救命錢花到那？怎麼花？

游淑慧指出，截至目前為止台灣COVID-19疫苗統計，台灣已到貨數量為702.11萬劑，但486.85萬劑，近七成（69.3％）美日捐的，「未來」總到貨數量預計為4469.85萬劑（不含慈濟），也有三分之一33％靠國內外捐贈。台灣沒錢嗎？為何有政府靠捐贈，希望BNT到貨，讓辛苦的勞工、上班族能趕快施打。

疫苗 游淑慧 BNT

延伸閱讀

BNT疫苗一定比例留給鴻海、台積電員工？ 陳時中：並非不能談

陳時中：1至10類不再增接種對象 BNT優先給學生

陳時中：染疫死亡數與死亡率 台灣遠低於他國

Delta入侵今起航班只嚴管7國？游淑慧嗆：到底想不想篩

相關新聞

影／新造35噸級巡防艇加入布袋海巡隊增添執法新能量

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天下午航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉...

挺醫護？出示醫院工作證被酸 連鎖魯味店折扣被轟爆

雲嘉地區一家知名的魯味連鎖店，為回饋第一線防疫人員辛勞，推出醫護人員、消防員、防疫救護人員可享七折優惠方案，不料有一名在...

水來了！嘉南農田灌區稻田開始供水農民開心耕作

上個月連續梅雨紓解旱象，供灌嘉南平原農業用水的曾文水庫及烏山頭水庫，合計蓄水量逾2億噸，水情穩定，經濟部及農委會同意恢復...

疫苗三分之一靠國內外捐贈 游淑慧：為何有政府靠捐贈

台積電、鴻海及永齡基金會均發出聯合新聞稿宣布已順利完成合約簽署，各完成500萬劑BNT疫苗，對此，台北市議員游淑慧今在臉...

台南微解封 市議會恢復定期會

台南今起微解封，市府昨宣布配合古蹟景點開放，台南市觀光公車也部分開放。市議會今起恢復定期會，進行市政總質詢。議會自5月中...

雲嘉嘉禁內用 大廟不開放

疫情警戒今起適度鬆綁，嘉義縣長翁章梁、市長黃敏惠4天前共同宣布仍不開放餐廳等內用，雲縣長張麗善同天也表示禁內用；雲嘉嘉的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。