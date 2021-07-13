影／新造35噸級巡防艇加入布袋海巡隊增添執法新能量

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天下午航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務，增添執法新能量。

新型35噸級巡防艇採用噴水式推進器高速主機，最高航速達45節 (時速約83公里)，續航力可達600浬。配合布袋海巡隊轄區特性，待疫情趨緩後，春、夏季自布袋往返澎湖之客輪及水上摩拖車等遊憩活動興盛，旅客大增, 如需緊急救護時，可立即馳援前往，促進海上救援任務上更加順遂。

船體部分使用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，對不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為；另新造巡防艇在消防滅火功能上，配備高壓水砲系統、最大射程超過60公尺, 在取締、驅離違法越界大陸漁船拒停檢查，更能發揮強勢執法手段，有效提升雲、嘉海域取締及救援能量。