快訊

疫苗接種意願開放18歲以上登記了 AZ、莫德納皆可選

評／全面圍堵中國？美軍擬組「太平洋特遣艦隊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新造35噸級巡防艇加入布袋海巡隊增添執法新能量

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供
海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天下午航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務，增添執法新能量。

新型35噸級巡防艇採用噴水式推進器高速主機，最高航速達45節 (時速約83公里)，續航力可達600浬。配合布袋海巡隊轄區特性，待疫情趨緩後，春、夏季自布袋往返澎湖之客輪及水上摩拖車等遊憩活動興盛，旅客大增, 如需緊急救護時，可立即馳援前往，促進海上救援任務上更加順遂。

船體部分使用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，對不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為；另新造巡防艇在消防滅火功能上，配備高壓水砲系統、最大射程超過60公尺, 在取締、驅離違法越界大陸漁船拒停檢查，更能發揮強勢執法手段，有效提升雲、嘉海域取締及救援能量。

布袋海巡隊說，海巡署是我國最主要海上執法與救援單位, 也是人民在海上活動、作業、航行的重要安定力量，為了維護民眾海域活動安全, 如在海上作業發現不法情事, 可立即撥打「118海巡服務電話」,海巡署將立即提供各項協助。

海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），將為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供
海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），將為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供
海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供
海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供
海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供
海巡署新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務增添新能量。圖／布袋海巡隊提供

海巡署 安定力量 疫情

延伸閱讀

防疫走私農藥也網購 彰化海巡查獲12名賣家

影／民眾暗夜闖漁港失足落箱涵 海巡、消防十多人救援

影／漁民獨自駕小漁船出海作業已失聯3天 海空全力搜尋

小船出海捕魚隔天進港 這次過3天還沒回來 海空搜救中

相關新聞

影／新造35噸級巡防艇加入布袋海巡隊增添執法新能量

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天下午航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉...

挺醫護？出示醫院工作證被酸 連鎖魯味店折扣被轟爆

雲嘉地區一家知名的魯味連鎖店，為回饋第一線防疫人員辛勞，推出醫護人員、消防員、防疫救護人員可享七折優惠方案，不料有一名在...

水來了！嘉南農田灌區稻田開始供水農民開心耕作

上個月連續梅雨紓解旱象，供灌嘉南平原農業用水的曾文水庫及烏山頭水庫，合計蓄水量逾2億噸，水情穩定，經濟部及農委會同意恢復...

南市防農機夾帶軟泥髒汙道路 絕招：插旗警示

2期稻作陸續供灌，台南市環保局提醒農友，農耕機具完成田間作業後，應去除機具夾帶的軟泥再上路，避免道路髒汙、騎士摔倒及道路...

嘉義區高中職免試入學特色招生錄取率99.4%

嘉義區110學年度高級中等學校免試入學（含特色招生考試），上午公布分發結果，嘉義區招生名額計6332人，包含34所學校，...

疫苗三分之一靠國內外捐贈 游淑慧：為何有政府靠捐贈

台積電、鴻海及永齡基金會均發出聯合新聞稿宣布已順利完成合約簽署，各完成500萬劑BNT疫苗，對此，台北市議員游淑慧今在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。