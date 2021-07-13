聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新造35噸級巡防艇加入布袋海巡隊增添執法新能量
海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3593艇，昨天下午航抵第十三海巡隊（布袋海巡隊），為雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務，增添執法新能量。
新型35噸級巡防艇採用噴水式推進器高速主機，最高航速達45節 (時速約83公里)，續航力可達600浬。配合布袋海巡隊轄區特性，待疫情趨緩後，春、夏季自布袋往返澎湖之客輪及水上摩拖車等遊憩活動興盛，旅客大增, 如需緊急救護時，可立即馳援前往，促進海上救援任務上更加順遂。
船體部分使用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，對不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為；另新造巡防艇在消防滅火功能上，配備高壓水砲系統、最大射程超過60公尺, 在取締、驅離違法越界大陸漁船拒停檢查，更能發揮強勢執法手段，有效提升雲、嘉海域取締及救援能量。
布袋海巡隊說，海巡署是我國最主要海上執法與救援單位, 也是人民在海上活動、作業、航行的重要安定力量，為了維護民眾海域活動安全, 如在海上作業發現不法情事, 可立即撥打「118海巡服務電話」,海巡署將立即提供各項協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言