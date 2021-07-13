挺醫護？出示醫院工作證被酸 連鎖魯味店折扣被轟爆

雲嘉地區一家知名的魯味連鎖店，為回饋第一線防疫人員辛勞，推出醫護人員、消防員、防疫救護人員可享七折優惠方案，不料有一名在診所工作的護理員，出示醫院工作證，竟被店員酸並非第一線人員，讓這名醫護人員超尷尬，不滿的網友將此事PO網，引起眾怒，這家魯味店被轟「美意變惡意！」，店主人連忙向大家抱歉，指是員工訓練不足。

雲嘉地區一家魯味連鎖店，有感於第一線防疫辛勞，最近在網路及店面公告推出防疫人員優惠方案，指「做您的防疫後盾，醫護人員、消防員、救護人員、防疫人員出示工作證即享受七折優惠，感謝有你們為台灣把關」，此公告一出，在防情嚴峻之際，受顧客好評。

不料，日前位在北港鎮的連鎖店，有一名護理人員前往購買，結帳時出示醫院工作證，竟遭店員質疑「在診所工作並非第一線人員、如果是那種小診所就不能用（不可享受折扣）」，令這名護理人員超尷尬，尤其當時旁邊有其他客人在等候，這名護理員東西一拿照原價結帳趕緊離開。

此事引起當事人的朋友不滿，把事情公布於北港地區的臉書，引起網友炮轟，指「店家公告明明沒限定什麼醫院」「這優惠是不是在騙人上門消費的花招......」，網友說公告明明只說醫護人員即可，若要限定哪家醫院才有優惠，也應明示，但也有網友挺店家的作為，希望不要太過苛賣，畢竟在生意難做當下，提出優惠也是好意。