明起微解封 嘉義縣17夜市遞交聲明書有望明復業

中央宣布明起微解封，嘉義縣各夜市將重新開放，然縣府也公布相關防疫規範，目前已有17處夜市提交營運防疫管理表及自主管理聲明書送縣府備查，完成程序者明起將重新營運。

嘉義縣府經濟發展處表示，除了5處不到10攤位的小型夜市外，截止今天已收到大林鎮大林夜市、朴子市朴子夜市、太保市七主宮夜市、後潭夜市、梅山鄉梅山夜市、中埔鄉同仁夜市、吳鳳廟夜市、新港鄉新港夜市、水上鄉水上夜市、溪口鄉溪口夜市、竹崎鄉竹崎夜市、鹿草鄉鹿草夜市、六腳鄉蒜頭夜市、東石鄉廟口夜市、布袋鎮嘉應廟夜市、過溝夜市、番路鄉菜公店夜市17處夜市管理員送交防疫管理表及聲明書，核備完成就能恢復營業。

經發處副處長李雅萍表示，明起將對營運的夜市進行稽查，針對未戴口罩、邊走邊吃及抽菸者，直接開單舉發；攤商需落實戴口罩、防護面罩或護目鏡、定時消毒、實聯制等相關規範。