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台南大東夜市復業 顧客上限300人

中央社 / 台南12日電

台南市36處夜市提出復業申請獲市府核准有條件恢復營業，指標性夜市之一的大東夜市今晚率先復業，受全面外帶規定影響，僅約1/3攤商營業，市府則訂出容留人數300人上限。

台南市政府在5月28日宣布所有夜市配合COVID- 19（2019冠狀病毒疾病）防疫暫停營業，經過1個多月後，位於東區的大東夜市恢復營業，下午6時不到就陸續有消費者進入，夜市內大多是小吃、衣飾、日用品等攤位，未見排餐、火鍋等以內用為主的飲食攤，許多格位是空著的。

大東夜市管委員蔡姓管理員表示，雖然攤商們都希望恢復正常營業，但因目前仍禁止內用，許多大型餐飲攤位業者覺得難以配合，只好選擇暫時不出來設攤，今天總攤位數大約110攤，為以往的1/3左右，大家一定會遵守相關防疫規定。

有消費者表示，逛夜市原本就是日常生活的一部分，很開心夜市恢復營業，可以重拾逛夜市樂趣。有攤商說，雖然還不能算是恢復正常營業狀況，但也總算重新開始，希望疫情趕快過去。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌晚間帶領市府聯合稽查小組前往視察，並配合警方與區公所出動的「大聲公宣導隊」，在夜市內向攤商及消費者致意宣導，盼大家遵守相關規定。

陳凱凌表示，夜市微解封後仍須遵守防疫規定，包括攤商要佩戴口罩、防護面罩，熟食攤強制設置食物遮罩，並視需要佩戴手套；所有餐飲禁止內用、禁止試吃及禁止邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送。

他說，包括大東、武聖、花園三大知名夜市已完成AI智慧分流系統架設，廣場型夜市須於出入口落實實聯制、量體溫及酒精消毒等防疫措施，道路型夜市則要求每攤均需設置QR Code供消費者掃描。

陳凱凌表示，夜市剛復業的這段時間，市府要求業者將人流控管在中央訂定標準的一半，以大東夜市面積來算，容留消費者人數應為600人，但初期將透過AI智慧分流系統控管為300人，接近滿載時管委會就會啟動疏導措施，市府也會不定時派員稽查。

夜市 AI 實聯制 口罩

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