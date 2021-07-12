雲縣4成民眾愛用行動支付 夜市也要導入交易電子化

全台3級警戒延長至7月26日，明天起雖微解封，不過雲林縣餐飲、夜市及市場等仍維持外帶不內用，其中夜市攤販配合防疫停業1個月多月，雖仍不能內用，但只要提審防疫計畫通過就可復業，目前已有8夜市申請，規模最大的斗六人文夜市明將率先試營運，縣長張麗善強調，防疫是長期抗戰，今請電信業者輔導夜市攤商使用行動支付，落實「交易電子化」，避免攤商、消費者直接接觸，在安全情況下完成交易。

縣府計畫處長李明岳說，目前縣內約有4成店家、攤商使用電子支付，另消費者也占4成多，其中使用習慣多用來繳水電費、購物甚至繳稅等，雖然多數都是年輕族群使用，但使用率已達80%，推廣前景看好。

張麗善強調，防疫與生計必須兼顧，因此提倡防疫生活化、資訊科技化、交易電子化、採購得來速化等4大夜市新文化，希望民眾在適當的防疫限制下，依然可從事許可的日常活動。

縣府表示，攤商除需做好基本防疫工作、落實實名制，也應思考如何降低接觸交易可能帶來的感染風險，因此今由中華電信雲林營業處總經理張肇家示範操作「Hi QR Pay」支付應用App，輔導並協助攤商加入使用。

張肇家表示，Hi QR Pay導入LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包及Hami Point等4大行動支付工具，夜市攤商、店家或中小型微型企業皆可使用，且不必再購買掃碼設備，只需於中華電信多元支付網站申請、完成審核後下載App即可掃描消費者付款交易碼完成收款，全程無現金交易。

建設處長李俊興表示，縣內25個流動夜市有斗六、大埤、北港、西螺、林內、莿桐、崙背及麥寮等8個夜市提審防疫計畫書備查；恰在明天微解封首日營業的斗六人文夜市、林內夜市、大埤夜市及崙背夜市明異地同時試營運，建設處將和衛生局、警察局等單位前往檢視執行情況。

李俊興說，夜市防疫計畫包括攤商分流及人流、進出口管制，並執行量體溫、手部消毒、戴口罩、實聯制等防疫工作，仍禁試吃、內用及邊走邊吃，場內容留人數則比中央嚴格，每4平方公尺限1人，確保有足夠空間保持安全距離。