防疫措施鬆綁 嘉義縣立田徑場跑道區13日起開放

嘉義縣防疫措施部分鬆綁，自明天起開放縣立田徑場跑道區供民眾休閒，民眾入場前仍須配合防疫規定，但縣立游泳池、籃球場、排球場、網球場及附屬遊憩設施等仍不開放。

嘉義縣教育處今天表示，經中央流行疫情指揮中心評估，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已在控制中，經中心進一步評估後決定，同步延長全國疫情警戒第3級至7月26日，並適度鬆綁部分措施，其中室內外運動場館為有條件鬆綁對象。

嘉義縣教育處代理處長李美華指出，疫情雖漸趨緩，但審視周邊國家過往防疫經驗，現階段建議仍應以較高防疫標準及規格審慎對待，避免成為防疫破口，導致過往的努力徒勞無功。

因此，嘉義縣自明天起除國定假日外，每日下午2時30分至晚上9時30分，開放縣立田徑場跑道區供民眾休閒運動，民眾入場前仍須配合防疫相關規定，如實聯制、測量體溫、酒精消毒、全程配戴口罩、保持社交距離等措施，但縣立游泳池、籃球場、排球場、網球場、溜冰場及附屬遊憩設施等仍不開放。