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豪雨致台南市酪梨農損 7月13日至8月11日現金救助申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
豪雨南市酪梨農損，7月13日至8月11日現金救助申請。圖 ／台南市政府農業局提供
豪雨南市酪梨農損，7月13日至8月11日現金救助申請。圖 ／台南市政府農業局提供

上月滯留鋒面帶來豪雨，南市酪梨落果逾2成，經勘查後，農委會今公告大內區為天然災害救助及低利貸款地區，每公頃救助7萬5千元，13日起至8月11日止，農民可向土地所在地公所提出申請，假日不受理。低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市政府農業局指出，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

農業局指出，此次公告酪梨災損每公頃救助7萬5千元，符合資格的農民請於7月13日起至8月11日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

豪雨南市酪梨農損，7月13日至8月11日現金救助申請。圖 ／台南市政府農業局提供
豪雨南市酪梨農損，7月13日至8月11日現金救助申請。圖 ／台南市政府農業局提供

農民 農委會 豪雨

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