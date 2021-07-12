線上親子瑜伽課 雲林寄養家庭宅在家運動樂融融
全國3級警戒延長至26日，雲林家扶中心每年為寄養家庭舉辦的活動也延期，青埔文教基金會今天贊助線上親子瑜伽課程，讓寄養家庭宅在家運動，紓解家長身心壓力增進親子情感。
雲林家扶中心有10戶寄養家庭今天透過視訊，跟著瑜伽老師許珈珈律動，青埔文教基金會董事長張嘉郡也出席，為寄養家庭加油打氣。
雲林家扶寄養組督導林珊宇今天表示，家扶中心往年暑假都會舉辦親子旅遊、育樂營隊等活動，讓學童放電紓壓，減輕家長照顧孩子壓力，今年因受新冠肺炎影響取消。
寄養家庭的小朋友們滿滿活力無處宣洩，家長們快無力招架，為期5天的親子瑜伽線上課程，讓大人小孩都能樂在其中。
張嘉郡指出，有感於疫情期間，大家宅在家，為增進親子關係贊助親子瑜伽課程，讓親子透過律動增強身體免疫力，家長可舒展筋骨、小孩增加肌力，是一舉數得的居家運動。
寄養爸爸廖建順表示，雖然看似簡單的舉手、抬腳、彎腰，對他而言，還是一項體力、耐力、靈活力的考驗，但是做過後覺得非常舒暢，也讓身體更活跳跳。
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