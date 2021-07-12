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713微解封 雲林縣餐飲不內用、操場不開放

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
7月13日微解封，雲林縣長張麗善認為防疫是長期抗戰，民眾要有意識落實防疫生活化。記者陳苡葳／攝影
7月13日微解封，雲林縣長張麗善認為防疫是長期抗戰，民眾要有意識落實防疫生活化。記者陳苡葳／攝影

全國3級警戒延至7月26日，中央授權地方政府微解封明天開始實施，雲林縣長張麗善指出，縣內微解封僅開放部分戶外及室內場域，包括公園、綠地及廣場，但仍需戴口罩、保持社交距離，室內文化場館採線上預約人流管制；餐飲業、市場及夜市則維持外帶不內用，未來視疫情變化滾動式調整。 

張麗善表示，明天起開放戶外空間如公園、綠地及廣場，以戴口罩、保持社交距離為原則，但相關遊樂設施及運動器材為避免間接接觸，暫停使用；室內運動場所如國民運動中心、健身房等均暫不開放。

張麗善說，因高中以下學校停課，且直接進入暑假，校園無法進行實聯制及相關清消作業，因此各校操場、運動場也暫不對外開放。  另配合全台步道開放，林內鄉龍過脈及古坑鄉華山、草嶺、石壁、樟湖等登山步道也都將開放，但民眾須戴口罩、保持社交距離，如出現報復性旅遊現象，將派警力實施人流管制，呼籲民眾避免跨縣市移動或進入社區，若無法維持防疫措施，不排除再度封閉。

此外夜市、電影院、遊客服務中心、生活館及驛站等提報防疫計畫書予縣府審核通過後即能復業；目前縣內24個流動夜市已有8個提審，其他館站擬妥計畫書後陸續送審。針對主要市場及即將解封的夜市，縣府也布建人流天線分析，每10分鐘監測更新數據，民眾透過Nubi APP即可掌握人流狀況，避免群聚。  

另西螺福興宮今天將防疫計畫書送審，通過縣府審核後就會正式開放信眾入廟參拜，北港朝天宮維持3級警戒管制措施，暫不開放。

西螺福興宮表示，除維持「龍門進、虎門出」行走動線、實施實聯制、酒精消毒及全程戴口罩等措施，參拜人數由廟務人員於入口處控管，採一進一出，場內容留限制10人，確保有充裕空間保持社交距離，另撤除場內休息區，不開放擲筊、抽籤，減少信眾在同一空間的逗留時間。

北港朝天宮自5月16日起即在廟埕入口處設置戶外參拜點，將供桌、籤筒、香筒、功德箱及香爐等參拜設備都搬到戶外，媽祖神像則請至靠近廟門的三川殿前供信眾拜拜，並提供點燈、抽藥籤、添油香等服務；因廟宇是半開放式空間，廟方考量疫情仍有潛在傳播風險，最終拍板定案持續實施3級警戒措施，未來開放與否及時間點，再視疫情變化及中央政策調整。

社交距離 北港朝天宮 口罩

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