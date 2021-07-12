台南明起微解封措施看這裡 注意公園開放「涼亭不開放」

明天全台微解封，台南市政府表示，配合部分觀光景點開放，大台南公車88路、山博行兩線，將自17日起恢復行駛，其他觀光路線仍暫停，另外公園開放部分，市府提醒公園的涼亭為避免群聚，是仍不開放的。

另外針對夜市開放部分，台南市48處夜市目前已有30處提出防疫計畫書的申請，也獲得市府審核通過，今天晚間東區的大東夜市將率先開放，經濟發展局局長陳凱凌提醒，一定要遵照三罩一套等防疫規定，民眾入內全程戴口罩，市府今天起也將組成稽查小組前往夜市查核，一旦發現有違規的情況將開立勸導單，夜市被開3次，就停業一周，再次違規就停業兩周、再次則三周。

市府交通局今天表示，針對明天的微解封，台南市公車仍維持3級警戒期間的降載班次，但會依運量滾動調整，88路府城巡迴線自17日起恢復假日10到17時的整點班次，而山博行假日公車也自17日起恢復假日8個班次。

T-Bike在台南都會公園童車借用服務，從13日起恢復，而停車場附設運動設施部分，溜冰場從13日起開放，需實聯制、出入口管制及人流管制，籃球場暫不開放。