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台南沙崙智慧綠能科學城整體開發 已展現階段成果

中央社 / 台南12日電

台南「沙崙智慧綠能科學城」，綠能產業聚落已逐漸成型，下階段將以現有基礎透過營運整合平台、健康園區建置，及後續爭取中研院、工研院、國研院等研發能量投入。

台南市政府經發局在今天市政會議中呈報沙崙智慧綠能科學城整體發展進度。經發局表示，沙崙智慧綠能科學城自民國105年投入資源至今，已展現階段成果，下階段將以現有基礎透過營運整合平台、健康園區建置，及後續爭取中研院、工研院、國研院等研發能量投入，科學城將成為智慧城市重要示範區域及亞太綠能發展中心。

台南市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城是副總統賴清德擔任市長時規劃，總統蔡英文2016年就職後，最早核定的一個智慧科學城。因此要做好後續執行工作，不論是在廠商進駐，或是園內設施建置，及管理透明度都要落實，並且要慎選優質的廠商進駐。另外，園區內各個政府單位橫向聯繫相當重要，指示經發局統籌使整體進度更順利。

經發局報告進度指出，大台南會展中心於107年9月動工，預計111年Q2開幕；中研院南部院區預計111年第2期建物完工，全區預計進駐600人；台灣智駕測試實驗室107年2月動工，已於108年2月已完工。

此外，綠能科技示範場域109年12月全區完工，進駐廠商含台塑及台鹽綠能等16家，進駐人員達531人；資安暨智慧科技研發專區第1期110年4月24日開幕，第2期預計112年Q2完工；智慧綠能循環住宅110年6月完工辦理驗收中，預計7月可進駐營運 。

其他，包括三井OUTLET於109年1月動工，預計111年Q1完工，第1階段開幕後預估可創造1500個就業機會；沙崙國中雙語學校年底動工，預計113年招生。

全區汙水管線、天然氣管線都已在去年12月通水、通氣；聯外道路部分，南154線聯絡道及歸仁十三路延伸關廟在今年1月19日通車。

中研院

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