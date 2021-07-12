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微解封出門必看！嘉縣大廟相繼閉門 這些景點恢復入園

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣朴子配天宮不開放民眾入內，但可於廟埕膜拜。圖／配天宮提供
嘉義縣朴子配天宮不開放民眾入內，但可於廟埕膜拜。圖／配天宮提供

中央宣布明起微解封，嘉義縣市共同宣布餐廳外帶禁內用，縣內兩大廟宇奉天宮及配天宮均不開放民眾入內參香，民眾周末出遊景點故宮南院阿里山森林遊樂區雖恢復入園，但附帶條件嚴苛，皆呼籲民眾落實防疫。

嘉義縣內兩大廟，新港奉天宮及朴子配天宮均不開放入廟至三級警戒解除，配天宮僅開放信眾於廟埕膜拜，奉天宮在外擺設簡易神壇，供奉媽祖、太子爺及虎爺神尊，供民眾在外參拜，進香團限制10人內。

農曆六月初六是虎爺生日，以往奉天宮於六月初一至初六，平均每天設5至6團歌仔戲和布袋戲演出，今年廟方決定拉長演出時間，從農曆5月底至6月15，全程改布袋戲演出，降低群聚風險；今年虎爺盃歌唱比賽也不對外開放，虎爺祝壽大典改由董監事祭拜。

嘉義林區管理處轄管阿里山國家森林遊樂區，遊客總量管制人數下修為3000人；東石鄉鰲鼓濕地森林園區為1000人，林管處轄下包括獨立山、奮起湖大凍山等33條自然步道，以及楠溪、焙仔桶、瀨頭、南山等5條林道均開放。

其中林管處解釋，特富野古道為減少對部落居民干擾，僅開放自忠端入口至步道3.7K折返。觸口自然教育中心、阿里山遊園車、室內場館及臺灣一葉蘭自然保護區（眠月線）不開放。

另，故宮南院明天起恢復開園開館，但也提醒民眾入館時配合量測體溫、手部消毒、實聯制QR code或紙本登記，參觀時請全程佩戴口罩及保持1.5公尺社交距離，館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食。

嘉義縣新港奉天宮於廟埕架設臨時祭壇，擺放媽祖、太子及虎爺神尊供信眾祭拜。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮於廟埕架設臨時祭壇，擺放媽祖、太子及虎爺神尊供信眾祭拜。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮於廟門外拉起封鎖線，禁止民眾入內。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮於廟門外拉起封鎖線，禁止民眾入內。圖／奉天宮提供
嘉義林管處降載阿里山森林遊樂區人數至3千人，也提醒遊客，微解封後至戶外遊憩，請務必配合落實防疫措施，保護自己也保護他人。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處降載阿里山森林遊樂區人數至3千人，也提醒遊客，微解封後至戶外遊憩，請務必配合落實防疫措施，保護自己也保護他人。圖／嘉義林管處提供

奉天宮 故宮南院 阿里山 嘉義

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