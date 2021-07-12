微解封出門必看！嘉縣大廟相繼閉門 這些景點恢復入園

中央宣布明起微解封，嘉義縣市共同宣布餐廳外帶禁內用，縣內兩大廟宇奉天宮及配天宮均不開放民眾入內參香，民眾周末出遊景點故宮南院及阿里山森林遊樂區雖恢復入園，但附帶條件嚴苛，皆呼籲民眾落實防疫。

嘉義縣內兩大廟，新港奉天宮及朴子配天宮均不開放入廟至三級警戒解除，配天宮僅開放信眾於廟埕膜拜，奉天宮在外擺設簡易神壇，供奉媽祖、太子爺及虎爺神尊，供民眾在外參拜，進香團限制10人內。

農曆六月初六是虎爺生日，以往奉天宮於六月初一至初六，平均每天設5至6團歌仔戲和布袋戲演出，今年廟方決定拉長演出時間，從農曆5月底至6月15，全程改布袋戲演出，降低群聚風險；今年虎爺盃歌唱比賽也不對外開放，虎爺祝壽大典改由董監事祭拜。

嘉義林區管理處轄管阿里山國家森林遊樂區，遊客總量管制人數下修為3000人；東石鄉鰲鼓濕地森林園區為1000人，林管處轄下包括獨立山、奮起湖大凍山等33條自然步道，以及楠溪、焙仔桶、瀨頭、南山等5條林道均開放。

其中林管處解釋，特富野古道為減少對部落居民干擾，僅開放自忠端入口至步道3.7K折返。觸口自然教育中心、阿里山遊園車、室內場館及臺灣一葉蘭自然保護區（眠月線）不開放。