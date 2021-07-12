台南注射站亂象多 「不上廁所不喝水」等7小時才打到

台南市上周開放65歲以上民眾注射疫苗，因為想打疫苗的人相當多，在各地注射站都造成亂象，有民眾在爆料公社粉團上抱怨，下午3點到注射站排隊，晚上10點才打到疫苗，過程中一直站著不能離開隊伍，簡直就是酷刑；台南市議會議長郭信良今天也表示，市府的配套不足，而且臨時增設大型注射站、又要上網預約，很多老人不會上網，根本搶不到名額。

台南市長黃偉哲則表示，對於市民施打疫苗，市府已經透過多種管道在預約施打，如果尚有遺珠之憾，民政局會透過里、鄰長和里幹事再加強協助預約施打。

打疫苗亂象多，黃偉哲的臉書這幾天也被灌爆，有許多民眾反應注射站亂象，但也有民眾認為注射站安排得很好「半小時就打完了」；但有民眾在爆料公社發文，表示從下午3點排隊到晚上10點才打到疫苗，現場聽里長說有人也是早上8點去排隊，下午3點才打到，天氣炎熱，現場沒有椅子也沒有遮棚，而且如果沒有親友幫忙排隊，也不敢離開隊伍，就要一直站著，連去喝水上廁所都不敢。

而且現場很多老人都是依照通知，在固定時段前往打疫苗，現場卻有很多人插進來，要等那些人打完才輪到拿通知單的人打。

爆料公社中未說明是台南市哪一處的注射站，衛生局表示，應該是10日在中西區的協進國小，由於有開放現場排隊注射，也有造冊注射者，所以秩序比較亂一些。

郭信良今天表示，市府增設大型接種站，各種協調及人力動員都很複雜，大家爲了防疫工作真的都很辛苦；但是接種站增設了，符合資格的民眾須透過「台南打疫苗」官方LINE帳號，或打電話到區公所(限上班時間)登記預約，但不論何種方式，到接種站的現場，都還是要再抽號碼牌，排隊接種，就造成人擠人、大排長龍的狀況。

郭信良認為，疫苗登記預約似乎像資訊戰一樣，有掌握資訊的人，才能搶得先機，但沒有資訊管道的人怎麼辦？他舉例，市府在7月10日晚間6點半發布新聞稿，宣布12日將在安南區、新營區及佳里區增設大型接種站，但由於發布時間為週末，只能使用「台南打疫苗」官方LINE帳號登記，沒有年輕人可幫忙登記預約的65歲以上民眾，往往就搶不到名額。