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嘉市這兩夜市明復業 國民運動中心逆時中不開放

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市文化路夜市預計明天復業，市府前天宣導，也要將未加入自治會的流動攤販暫時納管。圖／嘉義市政府提供
嘉市文化路夜市預計明天復業，市府前天宣導，也要將未加入自治會的流動攤販暫時納管。圖／嘉義市政府提供

中央宣布明天起三級警戒微解封，但嘉義市長黃敏惠先前與縣長翁章梁討論後，基於縣市共同生活圈，一起宣布餐廳外帶禁內用；嘉市東區的國民運動中心暫不開放，知名廟宇包括嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、嘉義文財殿，也都仍不開放入殿內參拜。

市府表示，嘉樂福夜市、文化路夜市預計明復業，彌陀夜市維持先前營業時間，周三晚開放。據了解，市府上周分別前往3大夜市視察防疫整備，前天也再與文化路夜市的自治會做店家宣導，未加入自治會的流動攤販，都將暫時納管，嘉樂福夜市昨晚完成病媒蚊消毒噴藥，市府現加速審查各夜市所提防疫計畫書。

嘉樂福夜市管理者孫國昌說，受疫情影響停業近2個月，為盡快恢復正常營業，今年下半年減收攤商2個月的租金，僅用4個月比例計算，公司有依市府要求提出嚴格的防疫準備計畫、簽切結聲明保證做好各項措施。

市府指出，3大夜市須遵守「外帶不內用」，禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃，業者要落實戴口罩、防護面罩，食物須加裝遮罩或隔板，並做好環境清消，夜市出入、人流都要有管制，之後市府不定期稽查輔導。

至於嘉樂福夜市內的棒壘球打擊場是否跟著復業，業者仍與市府討論中，市府建設處傾向建議業者暫不開放。

嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森說，接獲信徒反映能否入殿內參拜，會向市府提防疫計畫，盼人數控制情形下，讓信徒少量進去參拜；嘉邑城隍廟總幹事葛永樂說，先前就將城隍爺請出來到廟埕，信眾可在外面參拜，維持規定暫入廟參拜。

嘉市其他適度鬆綁的場域，學校戶外操場開放但進出全程戴口罩、實聯制；蘭潭後山步道開放，但沿途涼亭仍封閉；公園的遊樂設施、體健器材、涼亭等持續封閉；東市場、西市場、北興市場、保安市場也外帶不內用。

嘉市嘉樂福夜市、文化路夜市預計明天復業。圖為市府前天到文化路夜市宣導防疫措施。圖／嘉義市政府提供
嘉市嘉樂福夜市、文化路夜市預計明天復業。圖為市府前天到文化路夜市宣導防疫措施。圖／嘉義市政府提供

夜市 口罩 城隍廟

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