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台南運河航線橋梁設光雕 漁光大橋壓軸完工

中央社 / 台南12日電

台南市政府在運河觀光航線的12座橋梁設置夜間LED光雕，今天宣布完成最後一座漁光大橋的LED光雕設置，預計8月完成驗收，為安平區觀光再添風采。

台南市政府工務局指出，台南運河觀光航線在西元2019年12月啟航，遊船從安億橋漁人碼頭出發，沿線經過承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、新南橋、永華橋、安工四號橋、樂利橋、健新橋及漁光大橋等12座橋梁，全長約10公里。

台南市工務局指出，市府計畫在每座橋梁設置夜間LED光雕，最後一座漁光大橋的LED光雕設置已經完成，預計8月完成驗收後點亮，運河沿岸12座橋梁將在夜間閃閃發光，對映星空，襯托出安平迷人的浪漫風情，成為發展觀光的一大特色。

台南市工務局指出，目前除剛完成的漁光大橋LED光雕設置尚未點亮，其餘11座橋梁的光雕開啟時間為每天晚間6時30分至11時。

航線 漁人碼頭

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