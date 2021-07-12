台南運河航線橋梁設光雕 漁光大橋壓軸完工
台南市政府在運河觀光航線的12座橋梁設置夜間LED光雕，今天宣布完成最後一座漁光大橋的LED光雕設置，預計8月完成驗收，為安平區觀光再添風采。
台南市政府工務局指出，台南運河觀光航線在西元2019年12月啟航，遊船從安億橋漁人碼頭出發，沿線經過承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、新南橋、永華橋、安工四號橋、樂利橋、健新橋及漁光大橋等12座橋梁，全長約10公里。
台南市工務局指出，市府計畫在每座橋梁設置夜間LED光雕，最後一座漁光大橋的LED光雕設置已經完成，預計8月完成驗收後點亮，運河沿岸12座橋梁將在夜間閃閃發光，對映星空，襯托出安平迷人的浪漫風情，成為發展觀光的一大特色。
台南市工務局指出，目前除剛完成的漁光大橋LED光雕設置尚未點亮，其餘11座橋梁的光雕開啟時間為每天晚間6時30分至11時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言