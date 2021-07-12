防疫至上 南鯤鯓代天府不開放餐廳農曆春節前停業

疫情指揮中心13日起有條件開放宗教場所，台南北門南鯤鯓代天府表示，基於防疫及保護信眾安全，本月26日前仍維持現況，不開放信眾入廟參拜，餐廳更停止供餐到農曆春節前，後續再視疫情變化滾動式檢討。

南鯤鯓代天府表示，不開放信眾入廟參拜到7月26日，信眾只能在拜亭、三川步門等廟埕空間參拜，也不能進入五王殿、凌霄寶殿等內殿。

而是否開放香客登記鯤鯓王會館住宿，也要視7月26日疫情有否降級；餐廳會持續停止供餐到今年農曆12月底。

南鯤鯓代天府秘書李國殿表示，南鯤鯓代天府面積廣闊，廟內各廟殿室內空間無法容納熱情信湧入，不管控會有感染風險。經廟方深入評估，仍維持目前模式，請鄉親們配合。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，這不是「逆時中」，而是為防疫考量謹慎；日前開會討論，廟方基本原則就是配合政府整體防疫，協助政府早日將疫情控制下來，老百姓恢復正常作息，百業才能徹底運作，包括寺廟「也同款」。

南鯤鯓董事長陳浚鎰也說，廟方早於二級、三級警戒前，就宣布停辦20萬人次的國定民俗王爺進香期、農曆7月中元普度，還推出五府千歲王爺神像戴口罩的網路宣傳海報，很療癒用創意呼籲全民戴口罩防疫，一切作為就是防疫至上。