知名景點虎頭埤風景區首次因疫情關閉 今天重新開放
政府宣布微解封，台南新化虎頭埤風景區今天宣布重新開放，但仍將執行實聯制、人數控管、加強環境消毒、保持戶外安全社交距離等措施，並增加相關微解封指引原則及配套管制措施。
虎頭埤風景區管理所表示，因應三級警戒微解封開園，除一般性防疫規定仍有管制措施：園區進行入園總量管制、單一出入口管制及人流監控管制500人以下，開放時段上午6點半到下午5點；售票4點，暫不開放早上6點半前晨運民眾入園，封閉涼亭及共餐區座位，避免群聚，室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下，露營區僅接受家庭及個人露營。一帳4人以內，採預約制，電話06-5901325。
管理所表示，暫不開放團體露營，太陽能船遊湖、烤肉區暫不提供服務，假日導覽解說服務暫停提供。園區也將增加巡視人員及頻率，加強防疫宣導作業，如有遊客不遵循相關防疫規定者，經舉證後將移送衛生局依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。建議出遊前先到市府觀光旅遊局風景區微解封人流管制系統了解人流狀況。
另為協助園區周邊自行車店家因疫情影響，遊客前往洽租自行車入園者得享門票半價入園優惠。優惠至7月26日。
觀旅局郭貞慧局長表示，虎頭埤是台南知名風景區，因配合疫情警戒，原本全年無休暫停開放，這也是開園以來首次休園，而管理所人員「休園不停工」清潔整理，加強內水溝、修補路面、強化標示、植栽補植等環境整理優化，就是要等待疫情緩和，再度開園提供適合的休閒旅遊場所。
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