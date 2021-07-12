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台南芒果盛產 官田農會收小芒果加工還幫農民賣

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南芒果今年盛產，官田農會收購小果加工又幫農民促銷。記者周宗禎／攝影
台南芒果今年盛產，官田農會收購小果加工又幫農民促銷。記者周宗禎／攝影

台南市芒果今年盛產，產區官田農會為穩定價格以略高批發價向果農收購芒果，鼓勵企業訂購，到今天已賣出5千多箱；因芒果產季已近尾聲，農會擔心供貨不足已停止接受大單，小量幾箱、幾十箱芒果仍持續接單，希望幫晚收的果農銷售。

芒果產區今年乾旱雨水不足，小果偏多，產量又較去年多，疫情又影響買氣。官田農會總幹事林定億表示，今年六月底開始產季，銷量不佳，價格也偏低，為幫農民賣芒果，官田農會於7月1日推出「九兩計畫」，以略高於批發市場的價格，向農民收購3百多公克的小果，裝箱販售，並鼓勵企業訂購。

林定億説，九兩計畫推出後企業反應熱烈，民眾訂購也多，一周就接到5千多箱的訂單，農會人力有限，每天選果裝箱出貨的數量頂多只有幾百箱，仍全力加班出貨，5千多箱已配送訂購者。

他說，芒果產季已近尾聲，但有些農民較晚收成，考量到他們，農會官網仍持續接受訂購，只是一次幾百箱可能無法消化，目前只接受幾箱或者幾十箱芒果訂單。而收購加工與全力幫農民賣芒果，市場批發價已提升，「近半個月努力總算有幫到農民」。

芒果 農會 農民

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