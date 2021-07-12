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防疫減少外出車禍大減 酒駕仍居高不下台南將加強取締

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
警方表示因為酒駕仍居高不下，將加強取締。記者周宗禎／翻攝
警方表示因為酒駕仍居高不下，將加強取締。記者周宗禎／翻攝

台南警方統計：5月1日到18日三級警戒前，傷亡類交通事故共發生2374件；5月19日到31日三級警戒後期間，傷亡類交通事故共發生1134件，減少高達五成以上。不過善化警分局今天表示，轄區今年前5月傷亡類交通事故發現，酒後駕車肇事發生16件、與去年16件相較發生件數無增減，但去年造成時期人傷亡、今年21人，增加4人，「顯見仍有部分民眾未能警醒而心存僥倖」。

善化分局指出，防疫期間民眾減少外出，自然交通事故件數明顯下降，酒後駕車發生交通事故卻仍居高不下，「嚴重影響民眾生命、財產安全，並造成家庭的破碎，將加強取締。」

警方表示，新冠肺炎三級警戒期間，民眾生活型態改變減少外出，但居家飲酒仍多，為維護市民交通安全，並有效遏止酒後駕車惡習，同時防範新冠肺炎自主居家檢疫者違反規定趴趴走，成為防疫破口，將依警察職權行使法第6條，針對轄區易酒後駕車路段、時段，不定時、不定點機動攔查，取締酒後駕車違規行為，並稽查違反自主居家檢疫及外出未依規定配戴口罩者，到昨日止共取締酒後駕車14件14人、外出未依規定配戴口罩19件19人，「讓防疫及交通安全做到滴水不漏。」

善化分局長歐祖明表示，民眾應遵守防疫規定，減少外出活動，更不要群聚飲酒，增加社區感染風險；逼不得已須外出，亦應遵守交通法規並全程配戴口罩，現在是防疫關鍵時刻，惟有民眾政府互相配合、共同抗疫，才可控制疫情，維護全民健康。

警方表示因為酒駕仍居高不下，將加強取締。記者周宗禎／翻攝
警方表示因為酒駕仍居高不下，將加強取締。記者周宗禎／翻攝

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