獨／立委楊瓊瓔的媽媽出現莫德納手臂 雙臂都能吸牢匙叉

台中立委楊瓊瓔的媽媽楊王秀麗也有「莫德納手臂！」她聽說馬來西亞一個華人家庭，日前全家接受了新冠肺炎疫苗注射，楊瓊瓔的母親昨天晚上也試試看，竟然也可吸附鐡匙丶义子，大呼神奇。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也無法解釋這個現象，著在疫情記者會上表示，説不一定是這些人本來就有磁力。不過，立委楊瓊瓔的媽媽以前從來沒有發現自己有磁鐵手臂。

楊王秀麗在地方上大家都暱稱「楊媽媽」，76歲，在台中市輪到打疫苗。她7月8日上週五打莫德納，沒有出現異狀，不會酸痛也沒有頭暈等副作用。