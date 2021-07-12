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警破案找回謀生爐具 87歲長者杵杖派出所贈油飯

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
感謝警破案找回謀生爐具， 87歲長者杵杖登門贈油飯。記者謝進盛／翻攝
感謝警破案找回謀生爐具， 87歲長者杵杖登門贈油飯。記者謝進盛／翻攝

台南市白河區87歲林姓長輩，昨上午騎著輔助機車、杵著拐杖來到白河派出所，滿身大汗搬著一箱油飯要找所長陳永旺，原來日前派出所逮捕竊賊，找回林謀生的爐具，過程更添溫馨。

林平日在白河區中山路以熬煮青草茶販售維生，7月7日發現營業所用瓦斯筒、快速爐等物品遭竊，經向白河派出所報案，警員林哲弘調閱監視器並比對分析可疑人物，於當晚上鎖定許嫌。

警方趕至許嫌住處訪查，發現其正於屋前整理資源回收物品，警在回收物品堆中發現相關遭竊鍋爐器具，將許嫌依竊盜罪送辦。

「謝謝派出所幫我找回來。」林姓長輩說，爐具被竊，正在擔心沒了謀生工具傷腦筋，派出所警員受理第一時間就抓到竊嫌，也找回謀生的爐具，希望微薄心意鼓勵警察。

感謝警破案找回謀生爐具 87歲長者杵杖贈油飯 。記者謝進盛／翻攝
感謝警破案找回謀生爐具 87歲長者杵杖贈油飯 。記者謝進盛／翻攝

白河 監視器 竊盜

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