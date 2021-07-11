台南玉井老街人氣回流近3成 菁寮及關子嶺遊客疏
連日酷熱，台南玉井老街出現人潮，購買芒果或芒果冰消暑，業者估計周六、日兩天來人潮約往年2、3 成，芒果價格也回穩。後壁菁寮無米樂商圈、白河關子嶺，約一半商家歇業，遊客稀疏，業者說，還是仍得忍耐，盼早日解封。
今天是農曆六月初二，許多中盤休市商並未進場，不過玉井青果市場芒果交易不弱，中午時已交易4萬5000多台斤，雖然略少於去年同期6萬1000多台斤，但均價每台斤20.6元，除較上月底最低約11元明顯回升，也高於去年同期19.8元。
台南農產運銷公司總經理李方林說，今天購買者幾乎都是散客，交易量比預期多出許多且價格還守住，顯示近日農委會及台南市府聯手出手，已成功穩住芒果價格。
玉井老街這兩天遊客也增加不少，雖然無法內容，芒果冰魅力無法擋，指標名店有間冰舖等多家業者兩天來已可見排隊人潮， 甚至驚動警方在附近巡邏，宣導防止群聚，附近店家也說，可能大家都被疫情悶壞了，來山區小城透透氣，吃吃冰消暑，周六、日，相較上周已有明顯回籠，不過約僅疫情前2至3成，如果疫情持續穩定，應會吸引更多遊客。
不過，著名後壁菁寮無米樂商圈及白河關子嶺山區仍冷清一片，業者說，大型遊覽車禁止，團體客全不見，僅有一般散客，在菁寮老街賣菜楊姓菜販苦笑說，疫情前一上午可賣3000元，現在一整天賣不到500元，還有民宿業者日前擔心疫情乾脆歇業迄今，只能無奈持續苦撐。
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