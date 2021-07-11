台南白河萬里長城13日重新開園 推門票優惠
疫情趨緩，台南白河萬里長城遊樂園將於7月13日重新開幕，除配合中央遵守防疫指引，也推出門票優惠，歡迎民眾做好防疫，上山來踏青。
白河萬里長城表示，預定13日重新開園，13至26日推出優惠門票，全票原價299元，優惠價250元，敬老票、學童票原價250元，優惠票200元(年滿65歲以上長者、6歲以上，15歲以下學童須出示證件)。
白河萬里長城遊樂園，面積約10餘甲地，城主林務局長說，多年來「濃縮」大陸萬里長城的壯闊景色，原有3公里長城道，沿途英雄關、山海關、美人關、烽火台等關卡，還有數百尊兵馬俑相伴。另外，園區內新增兒童遊戲區，電動車，還有城下的開封府、龍門客棧等仿古建築造景，令人臉紅心跳的「紅燈區」以及五十年代街景等。
業者說，白河萬里長城位於台南白河六溪，開車可從南二高白河交流道下，往關子嶺方向，依指標轉往六重溪，約5公里到達，附近可造訪林初埤木棉花道、關子嶺溫泉、水火同源、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、咖啡公路等景點。
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