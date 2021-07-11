先探路？遊客登龍過脈步道 雲林林內鄉長疾呼：稍安勿躁

國內3級警戒將持續到7月26日，而微解封自13日起實施。雲林縣政府微解封作法依中央指引，有條件開放戶外及室內空間，其中包括林內鄉龍過脈、古坑鄉華山、草嶺、石壁、樟湖等登山步道也都將開放，但民眾須戴口罩、保持社交距離，縣府滾動式調整政策，如出現報復性旅遊現象，將派警力實施人流管制，仍呼籲民眾避免跨縣市移動或進入社區，若無法維持防疫措施，不排除再度封閉。

聽聞微解封後可從事步道健行等戶外活動，已有民眾按耐不住，今天一早就到龍過脈步道探路，對此林內鄉長張維崢說，龍過脈步道封閉將近2個月，加上梅雨季帶來大雨，步道環境需再整理一番，明日將派清潔隊員環境巡視並確認安全，請民眾稍安勿躁。

張維崢說，會到龍過脈步道健行的民眾多數來自外縣市，13日即將開放，公所仍會實施嚴密的防疫措施，包括登山口實聯制、酒精手部消毒等，並宣導民眾戴口罩。

不過地方居民也表達意見，認為即便在前端做足防疫，民眾進入步道後，後端等同無人能全程緊盯防疫是否全程落實，可能成為破口；另有人表示步道開放是好事，因為大家都悶太久了，適時到戶外有助身心靈放鬆，不過需有高度自主管理意識，才能保護自己和他人。

張維崢表示，步道路線中有一座涼亭，過去登山客會在涼亭停留小憩，甚至泡茶或飲食，但現在仍在防疫期間，請民眾自我約束，勿從事相關活動。