713微解封 雲林觀光娛樂產業審慎防疫 劍湖山迎復業

國內7月13日起「微解封」，雲林縣小吃部、餐廳及夜市仍維持不內用，只能外帶及外送，另隨中央放寬遊樂園相關管制，劍湖山世界採入園人數總量管制及預約制等迎客，渡假大飯店以「梅花座」安排住房，昨起開放預約訂房，已有不遊客電話詢問，目前8月訂房率有回升趨勢；縣內3家電影院則著手擬訂防疫計畫書，通過縣府審核後才會復業。

縣府指出，有關戶外開放空間，包括公園、綠地及廣場，仍需戴口罩、保持社交距離，戶外空間遊樂設施及運動器材為避免間接接觸暫停使用；室內運動場所，如國民運動中心、健身房等，均暫不開放。

部分限令則依中央指引有條件開放，包括縣內主題樂園劍湖山世界及渡假大飯店，祭出「1大準則+5大管理」防疫策略，1922實聯制、紅外線體溫量測、戴口罩、保持社交距離、廣設手部清潔用品、單一進出口、遊客量達2500人進行分流管制、下午4點截止購票入園、入園前進行官網或電話預約、劇場梅花座等措施。

經理張華紋表示，樂園區每小時定時環境清消，並增加廁所及劇場清消頻率，餐飲設置隔板、梅花座、用餐社交距離等管理，禁邊走邊吃，另設置指定戶外用餐區；飯店防疫措施為統一進出口管制、體溫量測及手部消毒等。

飯店副理趙冠惠說，配合防疫，飯店內290間房目前僅開放5成供民眾預定，並採「梅花住」安排入住，對角式可避免每組遊客有直接面對面接觸機會，訂房作業昨天正式開跑，目前13日至31日訂房率約1成，8月預約住房率則明顯回升，目前已有2成。

李姓遊客透露，微解封不代表可以恣意妄為，家族正討論是否比照往年暑假安排出遊，一切仍需觀望疫情變化，不敢冒然行事，怕不小心就成防疫破口。

出遊兼顧防疫，民眾如要出遊請盡量自駕，飯店8月31日前推出「安心自駕遊」住房優惠，一泊一食2人2900元含早餐，3天2夜2人4980元再送2張樂園門票，並皆送防疫面罩。

針對電影院微解封，縣府新聞處表示，9日已行文給縣內環球中華影城、虎尾白宮戲院、北港秀泰影城等3家電影院提報防疫計畫書，審核機制包含檢視是否符合人數管控、梅花座、室內及戶外和等候區飲食指引等措施，無誤後才可營運。