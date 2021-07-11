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【7/11確診地圖】本土+28、境外+3、4死！ 陳時中：疫情持續在低點

713微解封 雲林觀光娛樂產業審慎防疫 劍湖山迎復業

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣劍湖山渡假大飯店因應7月13日微解封，訂房作業昨天正式開跑，目前13日至31日訂房率約1成，雖有不少遊客洽詢，但仍在觀望中。圖／劍湖山渡假大飯店提供
雲林縣劍湖山渡假大飯店因應7月13日微解封，訂房作業昨天正式開跑，目前13日至31日訂房率約1成，雖有不少遊客洽詢，但仍在觀望中。圖／劍湖山渡假大飯店提供

國內7月13日起「微解封」，雲林縣小吃部、餐廳及夜市仍維持不內用，只能外帶及外送，另隨中央放寬遊樂園相關管制，劍湖山世界採入園人數總量管制及預約制等迎客，渡假大飯店以「梅花座」安排住房，昨起開放預約訂房，已有不遊客電話詢問，目前8月訂房率有回升趨勢；縣內3家電影院則著手擬訂防疫計畫書，通過縣府審核後才會復業。

縣府指出，有關戶外開放空間，包括公園、綠地及廣場，仍需戴口罩、保持社交距離，戶外空間遊樂設施及運動器材為避免間接接觸暫停使用；室內運動場所，如國民運動中心、健身房等，均暫不開放。

部分限令則依中央指引有條件開放，包括縣內主題樂園劍湖山世界及渡假大飯店，祭出「1大準則+5大管理」防疫策略，1922實聯制、紅外線體溫量測、戴口罩、保持社交距離、廣設手部清潔用品、單一進出口、遊客量達2500人進行分流管制、下午4點截止購票入園、入園前進行官網或電話預約、劇場梅花座等措施。

經理張華紋表示，樂園區每小時定時環境清消，並增加廁所及劇場清消頻率，餐飲設置隔板、梅花座、用餐社交距離等管理，禁邊走邊吃，另設置指定戶外用餐區；飯店防疫措施為統一進出口管制、體溫量測及手部消毒等。

飯店副理趙冠惠說，配合防疫，飯店內290間房目前僅開放5成供民眾預定，並採「梅花住」安排入住，對角式可避免每組遊客有直接面對面接觸機會，訂房作業昨天正式開跑，目前13日至31日訂房率約1成，8月預約住房率則明顯回升，目前已有2成。

李姓遊客透露，微解封不代表可以恣意妄為，家族正討論是否比照往年暑假安排出遊，一切仍需觀望疫情變化，不敢冒然行事，怕不小心就成防疫破口。

出遊兼顧防疫，民眾如要出遊請盡量自駕，飯店8月31日前推出「安心自駕遊」住房優惠，一泊一食2人2900元含早餐，3天2夜2人4980元再送2張樂園門票，並皆送防疫面罩。

針對電影院微解封，縣府新聞處表示，9日已行文給縣內環球中華影城、虎尾白宮戲院、北港秀泰影城等3家電影院提報防疫計畫書，審核機制包含檢視是否符合人數管控、梅花座、室內及戶外和等候區飲食指引等措施，無誤後才可營運。

斗六環球中華影城今天已有員工入內整理環境，業者表示擬妥防疫計畫書後即會呈報縣府審核，取得主管機關同意就會恢復營運。

雲林縣政府新聞處7月9日已行文給縣內環球中華影城、虎尾白宮戲院、北港秀泰影城等3家電影院提報防疫計畫書，審核通過後就可復業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府新聞處7月9日已行文給縣內環球中華影城、虎尾白宮戲院、北港秀泰影城等3家電影院提報防疫計畫書，審核通過後就可復業。記者陳苡葳／攝影
7月13日微解封，雲林縣劍湖山世界祭出「1大準則+5大管理」防疫策略迎客。圖／劍湖山世界提供
7月13日微解封，雲林縣劍湖山世界祭出「1大準則+5大管理」防疫策略迎客。圖／劍湖山世界提供
雲林縣斗六環球中華影城今天已有員工入內整理環境，業者表示擬妥防疫計畫書後即會呈報縣府審核，取得主管機關同意就會恢復營運。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六環球中華影城今天已有員工入內整理環境，業者表示擬妥防疫計畫書後即會呈報縣府審核，取得主管機關同意就會恢復營運。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山渡假大飯店8月份預約住房率明顯回升，目前有2成。圖／劍湖山渡假大飯店提供
雲林縣劍湖山渡假大飯店8月份預約住房率明顯回升，目前有2成。圖／劍湖山渡假大飯店提供
雲林縣劍湖山世界微解封防疫策略將管制入園人數。圖／劍湖山世界提供
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社交距離 梅花 訂房

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