嘉市首座!台中榮總嘉義分院獲贈6人式篩檢亭 雙面各3組

醫院增加採檢量能，全台的扶輪社友聯合募資打造「6人座移動式正壓篩檢站」，其中皇冠金屬工業公司出資捐1座給台中榮總嘉義分院，今上午送抵，成為嘉市第1個能6組同步進行的採檢站；現放置嘉榮大門口旁，未來規畫進入社區服務。

據指出，6人座篩檢站造價20多萬元、雙面各3組採檢窗口，嘉榮副院長黃敏偉說，最早同仁都穿兔寶寶裝，大汗淋漓做篩檢，此篩檢站保護醫護，也讓運作更順遂，非常感謝扶輪社優質的民間力量，不過若6組火力全開採檢，可能護理師與採檢者的動線會稍「卡卡的」，可能中間空著、約4組同時進行較順，院方會研議如何進行。

黃敏偉說，嘉義縣市不像北部疫情嚴重，仍要堅守崗位，從先前大學生返鄉篩檢、水上機場搭機到離島採檢、替要去北農的物流司機採檢等；目前嘉榮有採購單管的核酸檢驗儀器，約20分鐘能迅速有結果，目前採檢平均1小時報告會出爐。

全台國際扶輪社12地區的社友，發起募資、募工、募料，模組化製造135座多功能正壓採檢站，嘉榮的由皇冠金屬出資捐贈，台中榮總灣橋分院由扶輪3521地區第10分區社友捐贈。皇冠金屬共捐4座。

今天清晨由扶輪社友自行開聯結車，將6人座篩檢亭從桃園中壢，直接載至台中榮總嘉義分院，放置大門口入內左側，嘉榮院方有意未來將6人座篩檢亭，未來是否能結合防災車，巡迴社區服務，待進一步規畫。