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嘉市首座!台中榮總嘉義分院獲贈6人式篩檢亭 雙面各3組
醫院增加採檢量能，全台的扶輪社友聯合募資打造「6人座移動式正壓篩檢站」，其中皇冠金屬工業公司出資捐1座給台中榮總嘉義分院，今上午送抵，成為嘉市第1個能6組同步進行的採檢站；現放置嘉榮大門口旁，未來規畫進入社區服務。
據指出，6人座篩檢站造價20多萬元、雙面各3組採檢窗口，嘉榮副院長黃敏偉說，最早同仁都穿兔寶寶裝，大汗淋漓做篩檢，此篩檢站保護醫護，也讓運作更順遂，非常感謝扶輪社優質的民間力量，不過若6組火力全開採檢，可能護理師與採檢者的動線會稍「卡卡的」，可能中間空著、約4組同時進行較順，院方會研議如何進行。
黃敏偉說，嘉義縣市不像北部疫情嚴重，仍要堅守崗位，從先前大學生返鄉篩檢、水上機場搭機到離島採檢、替要去北農的物流司機採檢等；目前嘉榮有採購單管的核酸檢驗儀器，約20分鐘能迅速有結果，目前採檢平均1小時報告會出爐。
全台國際扶輪社12地區的社友，發起募資、募工、募料，模組化製造135座多功能正壓採檢站，嘉榮的由皇冠金屬出資捐贈，台中榮總灣橋分院由扶輪3521地區第10分區社友捐贈。皇冠金屬共捐4座。
今天清晨由扶輪社友自行開聯結車，將6人座篩檢亭從桃園中壢，直接載至台中榮總嘉義分院，放置大門口入內左側，嘉榮院方有意未來將6人座篩檢亭，未來是否能結合防災車，巡迴社區服務，待進一步規畫。
台中榮總嘉義分院除了今獲贈6人座篩檢站，先前也獲贈1個單人正壓採檢亭，此外，醫院急診室對面，有1個「發燒篩檢站」，為SARS期間所建，也做過核生化除汙室，因應新冠肺炎再度改裝，功能齊全，包括採檢、照X光、病床、盥洗、廁所等皆有，汙水獨立處理，只要有相關症狀患者，一律先來此，不會進入醫院內，嘉榮急診醫學科主任蔡政翰打趣說，可稱為「小型野戰醫院」。
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