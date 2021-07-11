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土芒果原汁 台南水道博物館示範「下港人」古早吃法

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館員工傅雅君示範在地古早吃芒果方法。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館員工傅雅君示範在地古早吃芒果方法。圖／山上花園水道博物館提供

正值芒果產季，台南山上花園水道博物館園區內有多棵土芒果樹，眼看近來網友紛紛發揮創意，推出各種吃芒果方式，水道員工也拍片示範洗淨芒果底部用吸管插入，就能喝到新鮮芒果汁，此「下港人」古早吃法上傳粉絲團，許多遊客看後驚呼連連。

山上花園水道博物館園面積約20公頃，超過8成為戶外空間，各種植栽豐富，除百年羅漢松、琉球松，樟木等樹種外，也有包括白蓮霧、土芒果、龍眼等果樹，封園期間，每天都會清出大批落果棄置可惜，最近網路不少民眾展示各種削芒果及吃芒果方式，家住山上區的花園水道博物館員工傅雅君，示範在地古早吃芒果方法，上網吸引大批網友轉傳、分享，粉絲團網址為https://fb.watch/v/ay3S3TqXU/

傅雅君說，土芒果纖維細、皮薄汁多，用刀子切開，不小心汁液就會沾到衣褲，許多人將土芒果洗淨後，在硬物上敲擊，將果肉打碎軟化後，從芒果尾部咬一個小洞，用嘴巴或尖的吸管就可以順利吸食芒果汁，完畢後土芒果就只剩下果皮包著果核，不需要動刀具，也不怕髒衣服。

傅雅君說，這只適合吃土芒果，愛文以及金煌等果肉比較堅實的果就不適合，住在北部的同仁頭一遭看到這種吃法驚嘆不已，還放上粉專跟網友分享，果然吸引了不少網友，許多老一輩鄉民笑說，真的勾起小時候吃土芒果的點滴，真的是下港人特殊的吃法。

台南山上花園水道博物館員工傅雅君示範在地古早吃芒果方法。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館員工傅雅君示範在地古早吃芒果方法。圖／山上花園水道博物館提供

芒果

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