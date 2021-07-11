快訊

唐鳳提醒首輪「疫苗意願登記」明收單…前3周都打AZ 勾莫德納要再等

【7/11確診地圖】本土+28、境外+3、4死！ 陳時中：疫情持續在低點

台南水道博物館土芒果多 員工秀在地吃法吸睛

中央社 / 台南11日電

台南市山上花園水道博物館園區內有許多土芒果樹，進入產季後每天都有落果，有員工發揮創意示範在地傳統食用法，不用刀具就能喝到新鮮芒果汁，上傳網路後獲得不少迴響。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，占地約20公頃的山上花園水道博物館戶外空間遼闊，各種植栽豐富，除了百年羅漢松、琉球松及樟木等樹種外，還有白蓮霧、土芒果及龍眼等果樹，近日因封園期間沒有人干擾，正值結果期的土芒果樹附近每天都有落果。

家住山上區當地的水道博物館員工傅雅君發現不少落果都還相當完整，感到相當可惜，靈機一動示範在地的土芒果食用方法，不用刀具、不需攪拌，就能喝到新鮮芒果汁，拍成影片上傳到館方的臉書（Facebook）粉絲專頁，吸引不少網友目光，驚呼這是南部最特別芒果吃法。

傅雅君表示，土芒果纖維細、皮薄汁多，用刀子切開時，一不小心汁液就會沾到衣褲，因此有不少長輩傳下來方法是將土芒果洗淨後，在硬物上敲擊，將果肉打碎軟化後，在芒果尾部開1個小洞，就可以順利吸食芒果汁：等到吸食完畢後，土芒果就只剩下果皮包著果核，不用動刀具，也不怕弄髒衣服。

她說，這種方式只適合吃土芒果，愛文及金煌等果肉較堅實的品種就不適合，不少北部友人看她用這種方法吃芒果時感到新奇，因此決定放上粉專與網友分享，果真吸引許多網友留言，也勾起不少人小時候記憶。

芒果

延伸閱讀

台南退休教授上月底山區果園採芒果失聯 今尋獲遺體

疫情緩加好天氣 台南玉井湧現採買芒果及芒果冰遊客

彰化榮家土芒果在欉紅 猴子採收平添榮民生活樂趣

90歲阿嬤種的芒果 台南善心人士揪團採購100箱捐家扶童

相關新聞

嘉縣衛生所停售口罩…量能預計投入開設夜間接種站 方便上班族

因應疫苗預約制上路，嘉義縣衛生局宣布讓衛生所轉換戰場，後天起除大埔、阿里山鄉外，各鄉鎮市衛生所停止口罩販售服務，將現有量...

微解封觀光有望？台南飯店業者：連年底都沒人要訂房

雖然微解封在即，但台南飯店業訂房狀況仍然慘兮兮，業者表示，目前不僅7、8月的訂房泡湯，連年底的訂房都很零星，「顯示遊客對...

仍禁下海 嘉義東石觀光漁筏續停

嘉義縣東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，夏天是海上觀光旺季，卻受防疫三級警戒延長衝擊，...

台南大東夜市明復業 AI盯戴口罩

台南大東夜市明天率先恢復營業，昨天攤商及工作人員自主快篩，希望讓民眾有安全的消費環境，台南市府經發局在大東裝設AI智慧防...

嘉市員警注射AZ疫苗2周後不適住院 疑「疫苗不良反應」

嘉義市警局吳姓小隊長日前身體不適緊急送醫，經急救後住院觀察，警局內部已到院慰問，吳能互動對話，指相關症狀、身體不適疑與上...

台南餐飲禁止內用 工會表達「這個理由」支持暫緩

7月13日微解封，6都僅台南市有條件開放餐廳及小吃店內用，不少民眾質疑紛紛到市長黃偉哲臉書表達反對內用，黃偉哲與市府團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。