台南水道博物館土芒果多 員工秀在地吃法吸睛

台南市山上花園水道博物館園區內有許多土芒果樹，進入產季後每天都有落果，有員工發揮創意示範在地傳統食用法，不用刀具就能喝到新鮮芒果汁，上傳網路後獲得不少迴響。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，占地約20公頃的山上花園水道博物館戶外空間遼闊，各種植栽豐富，除了百年羅漢松、琉球松及樟木等樹種外，還有白蓮霧、土芒果及龍眼等果樹，近日因封園期間沒有人干擾，正值結果期的土芒果樹附近每天都有落果。

家住山上區當地的水道博物館員工傅雅君發現不少落果都還相當完整，感到相當可惜，靈機一動示範在地的土芒果食用方法，不用刀具、不需攪拌，就能喝到新鮮芒果汁，拍成影片上傳到館方的臉書（Facebook）粉絲專頁，吸引不少網友目光，驚呼這是南部最特別芒果吃法。

傅雅君表示，土芒果纖維細、皮薄汁多，用刀子切開時，一不小心汁液就會沾到衣褲，因此有不少長輩傳下來方法是將土芒果洗淨後，在硬物上敲擊，將果肉打碎軟化後，在芒果尾部開1個小洞，就可以順利吸食芒果汁：等到吸食完畢後，土芒果就只剩下果皮包著果核，不用動刀具，也不怕弄髒衣服。

她說，這種方式只適合吃土芒果，愛文及金煌等果肉較堅實的品種就不適合，不少北部友人看她用這種方法吃芒果時感到新奇，因此決定放上粉專與網友分享，果真吸引許多網友留言，也勾起不少人小時候記憶。