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微解封觀光有望？台南飯店業者：連年底都沒人要訂房

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
圖為台南老爺行旅針對上班族推出的風格客房。圖／業者提供
圖為台南老爺行旅針對上班族推出的風格客房。圖／業者提供

雖然微解封在即，但台南飯店業訂房狀況仍然慘兮兮，業者表示，目前不僅7、8月的訂房泡湯，連年底的訂房都很零星，「顯示遊客對疫情都還是不看好」，短期內要想看到去年報復性出遊、訂房爆量的情況，可能很難。

台南市長黃偉哲原本宣布13日之後台南市可以恢復餐廳內用，但昨天又臨時喊卡，讓飯店業者一陣忙亂，「原本推出的餐飲內用優惠活動，馬上又要收回」業者表示，認為在疫情嚴峻之下，也是沒辦法，業者只能配合政府的政策，該解封就解封、該不解就不解。

香格里拉台南遠東國際大飯店表示，今年下半年飯店業者真的是很慘，往年暑假是最大的旺季，但目前即使解封延到7月26日，但8月訂房的狀況還是很零星，而原本12日之後要解封，有一些零星的訂房增加，但後來又延期，這些訂房也取消，「看起來遊客對於7月底能否解封都還在觀望，並不樂觀」

但因為目前疫苗有在陸續打，有些遊客會訂10到12月的房間，看好年底的疫情可能趨緩，但數量也不多。

台南晶英酒店也表示，雖然目前對於訂房的規則寬鬆，不一定會要求客人給付訂金，而且就算有付、因為疫情遊程取消，也會全額退訂，不會讓消費者損失，但到年底前訂房的狀況都不好，顯示大家都還在觀望中，最近並沒有因為7月底可能解封而出現訂房爆量的情況。

業者表示，去年6月之後因為解封、同時國內疫情平緩，訂房爆量，而且一直延續到今年初，都很不錯，但目前看起來，情況與去年差很多。

圖為台南老爺行旅針對親子客人推出的「放風房」圖／業者提供
圖為台南老爺行旅針對親子客人推出的「放風房」圖／業者提供

訂房 疫情 晶英酒店

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