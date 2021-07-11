快訊

全國剩澎湖可內用 金門縣長楊鎮浯宣布7月26日前餐飲業禁止內用

快加油！ 中油：明天起汽、柴油調漲0.3、0.2元

台南毛昭川故居修復 將成在地青年共創基地

中央社 / 台南11日電

台南市代辦文化部私有老建築保存再生計畫，位於六甲區的「毛昭川醫師故居」修復已近完成，未來將以「川宅1936青年共創基地」為主軸，建構成在地青年發展夢想的文化場域。

台南市政府文化局今天公布毛昭川醫師故居修復進度時指出，「川宅」的主棟木造建築，約建於1930年代的日本式樣造型，以黑白色系點綴淺黃色系，附屬建築則為RC結構的現代式樣造型，與大面窗戶開口、S符號金屬欄杆、淺黃色磁磚搭配呈現1960年代設計語彙，具相當程度文化資產潛力。

文化局指出，2019年獲文化部補助50%修復經費，經過近2年計畫執行，近日辦理成果會勘，待部分細節改善完成後，將以「川宅1936青年共創基地」為主軸，由在地青年進駐營運，並與社區合作，構築為六甲地區青年發展夢想的文化場域。

文化局表示，此案執行過程配合文化部私有老建築保存再生計畫要求，在施工前先進行建物調查研究、規劃設計等事項，才依原有歷史脈絡進行修復，過程中進行詳盡修復記錄，並多次安排建築師、結構技師、歷史街區委員等專家協助檢視，以台南市歷史街區自治條例等完善相關措施配合中央辦理。

文化局指出，毛家是六甲地區的望族，毛昭川的父親毛維麟是日治時期六甲庄長，毛昭川於日本取得醫師資格後回鄉從醫，戰後曾任台南縣議員，毛家並與知名的「鹽分地帶文學家」吳新榮、「烏腳病之父」王金河聯姻。

文化局表示，現任屋主李雅惠、吳志成夫婦因日常活動就在故居周邊，一直認為這是一棟非常漂亮的日式住宅，毛家後代也維護得相當好，2018年聽說宅邸要出售時就洽談購得，並申請私有老建築保存再生計畫經費補助進行修復。

建築 文化局

延伸閱讀

申請台中藝文紓困141案 文化局鼓勵團隊化危機為轉機

文化部「藝文紓困4.0」自然人申請 延長至7月26日

台南劉啟祥美術紀念館 線上看展遊巴黎

防疫在家神遊巴黎 南市文化局線上推劉啟祥特展

相關新聞

嘉縣衛生所停售口罩…量能預計投入開設夜間接種站 方便上班族

因應疫苗預約制上路，嘉義縣衛生局宣布讓衛生所轉換戰場，後天起除大埔、阿里山鄉外，各鄉鎮市衛生所停止口罩販售服務，將現有量...

微解封觀光有望？台南飯店業者：連年底都沒人要訂房

雖然微解封在即，但台南飯店業訂房狀況仍然慘兮兮，業者表示，目前不僅7、8月的訂房泡湯，連年底的訂房都很零星，「顯示遊客對...

仍禁下海 嘉義東石觀光漁筏續停

嘉義縣東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，夏天是海上觀光旺季，卻受防疫三級警戒延長衝擊，...

台南大東夜市明復業 AI盯戴口罩

台南大東夜市明天率先恢復營業，昨天攤商及工作人員自主快篩，希望讓民眾有安全的消費環境，台南市府經發局在大東裝設AI智慧防...

嘉市員警注射AZ疫苗2周後不適住院 疑「疫苗不良反應」

嘉義市警局吳姓小隊長日前身體不適緊急送醫，經急救後住院觀察，警局內部已到院慰問，吳能互動對話，指相關症狀、身體不適疑與上...

台南餐飲禁止內用 工會表達「這個理由」支持暫緩

7月13日微解封，6都僅台南市有條件開放餐廳及小吃店內用，不少民眾質疑紛紛到市長黃偉哲臉書表達反對內用，黃偉哲與市府團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。