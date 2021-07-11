台南毛昭川故居修復 將成在地青年共創基地

台南市代辦文化部私有老建築保存再生計畫，位於六甲區的「毛昭川醫師故居」修復已近完成，未來將以「川宅1936青年共創基地」為主軸，建構成在地青年發展夢想的文化場域。

台南市政府文化局今天公布毛昭川醫師故居修復進度時指出，「川宅」的主棟木造建築，約建於1930年代的日本式樣造型，以黑白色系點綴淺黃色系，附屬建築則為RC結構的現代式樣造型，與大面窗戶開口、S符號金屬欄杆、淺黃色磁磚搭配呈現1960年代設計語彙，具相當程度文化資產潛力。

文化局指出，2019年獲文化部補助50%修復經費，經過近2年計畫執行，近日辦理成果會勘，待部分細節改善完成後，將以「川宅1936青年共創基地」為主軸，由在地青年進駐營運，並與社區合作，構築為六甲地區青年發展夢想的文化場域。

文化局表示，此案執行過程配合文化部私有老建築保存再生計畫要求，在施工前先進行建物調查研究、規劃設計等事項，才依原有歷史脈絡進行修復，過程中進行詳盡修復記錄，並多次安排建築師、結構技師、歷史街區委員等專家協助檢視，以台南市歷史街區自治條例等完善相關措施配合中央辦理。

文化局指出，毛家是六甲地區的望族，毛昭川的父親毛維麟是日治時期六甲庄長，毛昭川於日本取得醫師資格後回鄉從醫，戰後曾任台南縣議員，毛家並與知名的「鹽分地帶文學家」吳新榮、「烏腳病之父」王金河聯姻。

文化局表示，現任屋主李雅惠、吳志成夫婦因日常活動就在故居周邊，一直認為這是一棟非常漂亮的日式住宅，毛家後代也維護得相當好，2018年聽說宅邸要出售時就洽談購得，並申請私有老建築保存再生計畫經費補助進行修復。