嘉縣衛生所停售口罩…量能預計投入開設夜間接種站 方便上班族

因應疫苗預約制上路，嘉義縣衛生局宣布讓衛生所轉換戰場，後天起除大埔、阿里山鄉外，各鄉鎮市衛生所停止口罩販售服務，將現有量能投入快打疫苗行列，另外衛生局考量上班族時間，將新增30餘場夜間接種站，呼籲50歲以上民眾盡速上「疫苗施打意願登記與預約系統」預約登記。

縣府衛生局表示，目前全國口罩物資充裕，縣內衛生所任務轉場，改提供疫苗預約服務，民眾如有需求可逕洽當地衛生所，然考量阿里山鄉幅員遼闊僅1家社區藥局，大埔鄉無社區藥局，口罩販售通路有限維持販售。

縣長翁章梁說，全國COVID-19疫苗預約系統已於8日正式啟用，供全國第6、8、9類及第10類對象意願登記，至12日下午5時止，除網路預約外，實體預約點包括藥局、超商、衛生所。

另，衛生局因應上班族需求，除假日接種外，也預計增設30餘場夜間接種站，民眾即日起可上「疫苗施打意願登記與預約系統」預約登記，衛生局將逐一媒合，媒合一定接種人數後才會開設，接種時間從晚間6至8時。