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整理包／台東也宣布禁餐飲內用 全台僅剩這一地開放內用

周日請宅在家！西拉雅風管處提醒景點仍在3級警戒管制

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處表示，雖然新冠肺炎疫情有稍微和緩，但提醒大家目前國內仍處於疫情全國3級警戒期間，所管理的各景點還在管制期間，周日請遊客持續宅在家，不要前往。

西拉雅風管處表示，全國3級警戒延長至7月26日，管理處所管理各遊客中心、資訊站及部分景點暫停開放並實施3級警戒巡檢，請遊客配合規定不要前往景區，不分你我共同防疫。

5月19日全國疫情3級警戒以來，西拉雅管理處每日派員巡檢景點，宣導全面戴口罩及勸導遊客避免前往管制景區，大多數遊客表示認同並依規定離開。管理處也針對部分未封閉的公廁請清潔人員在易碰觸的區域及設施增加清潔次數及消毒頻率，提供民眾安全潔淨設施。

西拉雅管理處提醒，疫情雖有趨緩，但仍不可鬆懈，目前各地景區還在管制期間，請遊客不要前往，共同挺過艱困時期，待疫情離，再投入各特色景區懷抱，體驗愉快且紓壓的美好旅程。

西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處提醒目前仍在3級警戒，周日不要闖風景點。圖／西拉雅風管處提供

疫情 新冠肺炎 國家風景區

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