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一舉兩得！向更生農場購買蔬果 送給更生人弱勢家庭

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林地檢署發動向更生農場購買蔬果裝成愛心防疫箱，再發送給更生人等弱勢家庭，並用宅配愛心送到家。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署發動向更生農場購買蔬果裝成愛心防疫箱，再發送給更生人等弱勢家庭，並用宅配愛心送到家。記者蔡維斌／翻攝

疫情衝擊許多產業，尤其更生人、馨生人及受保護管束人，原就艱困的處境更是雪上加霜；雲林地檢署及更生保護會雲林分會配合推動司法保護緊急紓困措施，以加快、加強、加碼原則，向更生人採購蔬果裝箱，發送給弱勢更生人家庭，全力協助弱勢司法保護對象，度過疫情難關。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，疫情愛心不打烊，在這段長期抗疫期間，不僅衝擊到產業界，對弱勢家庭而言，生計更難上加難，配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」計畫，向雲林更生農場採購大量蔬果，再轉贈給弱勢，一方面為耕作的更生人紓困，一方面讓弱勢感受溫暖，創造雙贏。

更生保護會雲林分會主委涂金助表示，感謝更保總會關懷更生人，大量採購雲林更生農場當令蔬果，包括有機黑米、白米、糙米、紅蘿蔔、馬鈴薯、南瓜、洋蔥等，將以低溫宅配發送到各地分會中低收入個案家庭，讓大家減少出門買菜，安心宅在家，預估配送200箱。

台灣更生保護會表示，採購抗疫關懷箱商品已擴大至140萬元，紓困配送作業分北東、中、南三區分送，中區場次在雲林分會辦理，共發送200分關懷箱，紓困防疫箱除採購更生商品外、還增購馨生人商品，疫起守護不打烊，讓更生人家庭即時感受到關懷及溫暖，也招募在地更生人協助分送防疫關懷物資，以件計酬，增加更生人收入，一舉兩得。

洪家原表示，配合三級防疫延期，雲林地檢署持續辦理防疫工作，也會結合雲林地區司法保護三會主動關懷，援助弱勢，安度疫情。

雲林地檢署發動向更生農場購買蔬果裝成愛心防疫箱，再發送給更生人等弱勢家庭，並用宅配愛心送到家。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署發動向更生農場購買蔬果裝成愛心防疫箱，再發送給更生人等弱勢家庭，並用宅配愛心送到家。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署發動向更生農場購買蔬果裝成愛心防疫箱，再發送給更生人等弱勢家庭，並用宅配愛心送到家。記者蔡維斌／翻攝
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雲林地檢署發動向更生農場購買蔬果裝成愛心防疫箱，再發送給更生人等弱勢家庭，並用宅配愛心送到家。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署發動向更生農場購買蔬果裝成愛心防疫箱，再發送給更生人等弱勢家庭，並用宅配愛心送到家。記者蔡維斌／翻攝

更生人 疫情 司法

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