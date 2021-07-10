嘉市疫苗接種年齡下修65歲 開放民眾預約秒殺

嘉義市9日將新冠肺炎莫德納疫苗3700劑分齡、分批給68歲以上市民預約接種，經盤點尚有餘額，今天下午2時開放65歲以上市民預約，10分鐘內額滿。成功預約者，明天施打疫苗。

嘉義市9日獲配新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗，市府將其中3700劑分齡、分批給68歲以上尚未接種疫苗長者施打，9日開放符合資格市民至「嘉義市市民專屬預約系統」預約。

市府表示，經盤點疫苗尚有餘額，今天下修接種年齡至65歲。下午2時至晚上12時，到開放65歲以上市民預約，但開放不到10分鐘即額滿。

市府表示，完成預約的長者11日施打疫苗，接種地點分別在西區的港坪體育館與東區的北興國中活動中心。

市府強調，尚未預約到的民眾，可至中央「疫苗預約系統平台」完成意願登記，系統平台會按疫苗分配情形參照民眾所登記意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。