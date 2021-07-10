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台南東山「獨門快打」拚打疫苗 區長：盼年輕人快打到

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東山區長呂煌男（左）為加速偏鄉長輩疫苗施打率，和衛生所沙盤推演出一套「獨門快打」功夫。圖／東山區公所提供
台南市東山區長呂煌男（左）為加速偏鄉長輩疫苗施打率，和衛生所沙盤推演出一套「獨門快打」功夫。圖／東山區公所提供

台南市各區接種疫苗速度不一，可以施打的年齡層也不一樣，偏鄉東山區為了讓長輩快速施打疫苗，東山區長呂煌男鼓勵長輩到新營和善化大型接種站施打，還動員里幹事上網預約搶名額，再聯絡交通局公車接送，今天同步在東山國小禮堂開設中型接種站，與衛生所沙盤推演滾動檢討加快注射速度，上午就完成300人注射，下午要再拚300人，呂煌男說，長輩越早完成注射，年輕人就能越快打到疫苗。

台南市政府上周在新營開設大型接種站，東山區公所就鼓勵長輩前往施打，里幹事協助上網預約搶名額，約有2、300人，並安排公車接送；也鼓勵前往善化大型接種站，呂煌男說，大型接種站的疫苗是衛生局的，因此鼓勵行動方便的長輩前往接種，東山衛生所分配到的疫苗，就可以留給行動較不方便的，若長輩打完，就可降低接種的年齡層，年輕人可以更快接種到疫苗。

今天也在東山國小禮堂開設首場中型疫苗施打作業，公所與衛生所事先對於流程等細節召開多次討論與沙盤推演，呂煌男說，一般流程是簽意願書、量額溫、過健保卡，再由主任問診、護理師注射疫苗，但通常第一關簽意願書就卡關，造成長輩大排長龍，調整為量額溫、過健保卡、簽意願書，流程就相當順暢，長輩不用久候，都非常滿意。

呂煌男說，今天也同步安排長輩到新營大型接種站注射疫苗，東山區70歲長輩有意願施打的今天都可以完成，下周一下午前往到偏遠的東原老人活動中心，通知接種對象是65歲以上。

台南市東山區今天在東山國小禮堂擴大接種疫苗，一上午就完成300人接種。圖／東山區公所提供
台南市東山區今天在東山國小禮堂擴大接種疫苗，一上午就完成300人接種。圖／東山區公所提供

疫苗 衛生所

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