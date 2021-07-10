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影／台南市急轉彎餐廳不開放內用 店家：早已聞到味道
微解封前的周末，台南市區車流量增多，但是以往人潮最多的友愛、國華街等美食集中的商圈，人潮仍稀落，店家說，沒有比上周末的購物民眾多。安平老街更是幾乎沒人，業者說，因附近古蹟景點都沒開放，可能要等13日才逐漸會有觀光客。
今天上午台南市區車流量明顯增多，由於市區內多數古蹟景點沒有開放，研判都往郊外移動。其中安平區漁光島遊客略比平日多增多，沙灘上可見親子、情侶散步、戲水。
至於市區景點指標安平老街、國華街、友愛街商圈也未見人潮增多，中午時候安平老街遊客稀稀落落，甚至空蕩蕩，已開店的商家抱怨，人客還沒上門。國華街、友愛街的商家表示，來購物的約和上周末一樣，沒有明顯增多，依然冷清。
有業者表示，六都中只有台南市自13日起開放餐廳內用，但因市長臉書昨天被灌爆，許多人都反對開放，他們已聞到市長會急轉彎的味道。業者表示，他們還是擔心開放內用，可能會吸引各地遊客來台南，即使要開放，他們也仍維持僅外帶。昨天下午市府果真宣布不開放餐廳內用，一如業者所料。
位在友愛街、國華街口的賣白糖粿、薯條攤商，以及國華街淺草市集賣小卷米粉、炸雞洋行，被認為是此一商圈的指標，今天中午上門的消費者略出現排隊現象，但仍不如往日。賣薯條攤商說，他們以外帶為主，沒有內用，較不受疫情影響。
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