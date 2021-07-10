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台南偏鄉也拚疫苗接種 東山今為450名70歲長輩施打疫苗

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東山區今天在東山國小禮堂為70歲以上長者施打疫苗。圖／東山區公所提供
台南市東山區今天在東山國小禮堂為70歲以上長者施打疫苗。圖／東山區公所提供

台南市自6月15日起為85歲以上長者施打疫苗，東山區在衛生所與公所將近一個月的努力下，今天舉辦第8場疫苗注射，更是轄內最大的施打場所，預估今天可以讓450位70歲以上長者接種疫苗。

台南偏鄉東山區首場大型疫苗施打作業，區公所與衛生所事前針對施打流程等細節召開多次討論與沙盤推演，動員志工、職員、警員等將近20人，務求今天作業一切順暢。區長呂煌男上午8點就到會場為工作人員勉勵，8點30分開始施打，在工作人員引導下，各里的長輩們井然有序進入國小禮堂接種疫苗，工作人員也會貼心送上瓶裝水讓長者在座位上休息時飲用。

台南市長黃偉哲太太劉育菁也帶來飲料及甜點慰勞現場工作人員，並為大家加油打氣，劉育菁表示，為了市民的健康，這段時間大家辛苦，希望工作人員們保持正向樂觀的心情，注意自身防護保持健康，有好的體魄才能持續為民服務。

台南市議員沈家鳳為了感謝工作人員的付出，也準備美味健康的餐盒，讓工作人員中午飽餐一頓，下午精神飽滿繼續為民服務。

台南市長黃偉哲太太劉育菁（左三）前往東山區擴大疫苗接種，慰勉工作人員的辛勞。圖／東山區公所提供
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左三）前往東山區擴大疫苗接種，慰勉工作人員的辛勞。圖／東山區公所提供
台南市東山區今天在東山國小禮堂為70歲以上長者施打疫苗。圖／東山區公所提供
台南市東山區今天在東山國小禮堂為70歲以上長者施打疫苗。圖／東山區公所提供
台南市議員沈家鳳（左二）送餐盒給工作人員，慰勉辛勞。圖／東山區公所提供
台南市議員沈家鳳（左二）送餐盒給工作人員，慰勉辛勞。圖／東山區公所提供

疫苗 衛生所

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