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未解封餐飲業多苦撐 立委郭國文「重操舊業」推美食
台灣防疫「微解封」，餐飲業許多慘淡經營甚至做不下去。疫情爆發前四處拍影音推銷台南美食的民進黨立委郭國文，今天在官網推出新畫面、推薦大家來品嘗這家在麻豆已超過一甲子的傳統小店美味，還扮演記者專訪菜粽店老闆「村伯」。
郭國文表示，好久沒有跟大家推薦美食了，要與大家分享的是麻豆「村伯菜粽」，強調純素食菜粽配味噌有夠讚，是台南人的早餐。
郭國文說，以前吃菜粽都到市區南門路，但是在這裡吃過一次以後，就當然要「別有選擇」了；不要小看這菜粽，特色很多，首先就是花生粉大方撒，還沒吃就聞到一股香味。
他說，要吃菜粽，到這裡一定要配味增湯，這裡的用料都很樸實也不會刻意用香菜青蔥來增加香氣，歷經一甲子原味不變、風味也十足。
村伯老店就在路口處，半露天沒冷氣。簡單的招牌與菜粽，提醒大家如果有機會來麻豆玩，除了有名的碗粿，尤其吃素的人千萬別忘了來品嘗一賣60幾年的簡單美味菜粽。
村伯菜粽位在興國路旁距離麻豆警察分局不遠，民國48年創立，現在還有兼賣其他麵食和米粉等早餐；特色之一是粽葉有回收，拆粽後十字交疊放好、清洗後又是一片好葉。
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