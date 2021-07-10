未解封餐飲業多苦撐 立委郭國文「重操舊業」推美食

台灣防疫「微解封」，餐飲業許多慘淡經營甚至做不下去。疫情爆發前四處拍影音推銷台南美食的民進黨立委郭國文，今天在官網推出新畫面、推薦大家來品嘗這家在麻豆已超過一甲子的傳統小店美味，還扮演記者專訪菜粽店老闆「村伯」。

郭國文表示，好久沒有跟大家推薦美食了，要與大家分享的是麻豆「村伯菜粽」，強調純素食菜粽配味噌有夠讚，是台南人的早餐。

郭國文說，以前吃菜粽都到市區南門路，但是在這裡吃過一次以後，就當然要「別有選擇」了；不要小看這菜粽，特色很多，首先就是花生粉大方撒，還沒吃就聞到一股香味。

他說，要吃菜粽，到這裡一定要配味增湯，這裡的用料都很樸實也不會刻意用香菜青蔥來增加香氣，歷經一甲子原味不變、風味也十足。

村伯老店就在路口處，半露天沒冷氣。簡單的招牌與菜粽，提醒大家如果有機會來麻豆玩，除了有名的碗粿，尤其吃素的人千萬別忘了來品嘗一賣60幾年的簡單美味菜粽。