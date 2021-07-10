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65歲以上民眾疫苗開打！嘉縣29場接種站拚下周完成接種

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣疫苗擴大接種站今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，縣長翁章梁(右)上午分別前往朴子國中等地關心接種情形，頻頻鞠躬向醫護和工作人員致謝。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，縣長翁章梁(右)上午分別前往朴子國中等地關心接種情形，頻頻鞠躬向醫護和工作人員致謝。圖／嘉縣府提供

嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，共開設29場擴大接種站應戰，縣長翁章梁上午分別前往朴子國中、新港國中、大林國小、民雄國中、中埔和睦國小，關心接種情形，頻頻鞠躬向醫護和工作人員致謝，翁喊出，「嘉縣將火力全開，期待7月中完成65歲以上民眾接種。」

截至9日為止，中央撥發嘉縣的8萬8176劑疫苗已施打6萬3153劑，使用率71.62％，71歲以上疫苗接種率56.95%，全縣人口數疫苗覆蓋接種率12.71%。

翁章梁指出，蔡英文總統希望7月底前，將台灣疫苗接種率提高至20%至25%，目前疫苗數量仍足夠，各縣市火力全開大量施打疫苗，嘉義縣也卯足全力，希望7月中前完成65歲以上民眾疫苗施打。

翁章梁說，他知道許多50歲以下民眾很焦慮，什麼時候才能輪到自己，若按照目前接種速度，期待8月底前將50至64歲年齡成完成施打，很快就能輪到50歲以下民眾接種疫苗，請大家不要過度焦慮。

「輪到你，就來打！」翁章梁說明，先替年紀大民眾接種疫苗，是為了保護他們，避免轉為重症，同時保護醫院，保護台灣讓醫療體系不至於癱瘓，過渡期間，希望大家忍耐一下，很快就能打到50歲以下！

相較1至5波逐齡調整接種，第6波人口3萬8611人大幅提升，因此今天起除大埔阿里山外，16鄉鎮市有29場疫苗擴大接種站，衛生局提醒民眾依通知接種，鼓勵下一波第6、8、9、10類對象，盡速上COVID-19疫苗預約系統意願登記。

嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，共開設29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，共開設29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，共開設29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，共開設29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，共開設29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，今天起開放65至70歲民眾，開打莫德納疫苗，共開設29場擴大接種站應戰。圖／嘉縣府提供

莫德納疫苗 翁章梁 嘉義

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