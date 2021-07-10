莫德納疫苗尚有900劑 嘉市65歲今下午可預約明開打

嘉義市衛生局今天疫苗盤點尚有900多劑餘額，市長黃敏惠立即宣布，今天下午2點至晚上12點前，開放65歲以上市民預約，明天(7/11)就可以到港坪體育館、北興國中活動中心接種，凡65歲以上嘉義市民朋友，可以上「嘉義市市民專屬預約系統」預約，選擇港坪或北興國中，明天就能前往施打疫苗。

嘉義市長黃敏惠鼓勵，65歲以上長者請把握機會，盡速上網預約，嘉義市政府衛生局呼籲，請市民朋友到「嘉義市政府疫苗接種預約系統」預約，才算預約成功，不受理現場掛號。

市府表示，這次預約必須在嘉義市專屬系統完成預約，才能於施打日期前往接種，非中央疫苗1922預約系統，請市民注意預約。完成預約者請攜帶健保卡、身分證，依預約時段前往東丶西兩施打站接種。

港坪體育館預約網址

http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_vaccine999/index.html，電話05-2284567；

北興國中

https://flw.stm.org.tw/reg/VaccReg?ckcode=PEO9999，電話05-2756000分機3307。