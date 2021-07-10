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微解封不能下海 東石鄉觀光漁筏持續停航部分已歇業

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
受防疫三級延長衝擊，嘉義縣沿海19艘觀光漁筏停擺，中央疫情指揮中心宣布13日微解封，卻限制不能下海，業者決定持續停航到26日。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供
受防疫三級延長衝擊，嘉義縣沿海19艘觀光漁筏停擺，中央疫情指揮中心宣布13日微解封，卻限制不能下海，業者決定持續停航到26日。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供

嘉義縣東石鄉外海「漂移國土」外傘頂洲，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏登洲觀光，每年夏天是海上觀光旺季，卻受防疫三級延長衝擊，沿海19艘觀光漁筏停擺，業者生計中斷，中央疫情指揮中心宣布13日微解封，卻限制不能下海，業者決定持續停航到26日。

嘉義縣海上旅遊觀光發展協會總幹事陳進明說，業者原期待12日解封或防疫降級，可以載客出海，但中央疫情指揮中心宣布微解封指引，只能上山不能下海，又縣府禁止在船筏共餐，限制遊客35人採梅花座，不能登洲，業者評估認為開航營運不划算，又無遊覽車旅遊團客，決定繼續停航到26日。

陳進明表示，沒遊客沒收入，往年每年遊客約12萬人次，去年減到8萬人，今年停航更慘，去年疫情爆發至今，觀光漁筏業者苦撐待變，部分業者撐不住，已有4艘觀光漁筏申請歇業，不必繳保險費，但要復業須重新申請繳保險費。

觀光漁筏業須依法繳營業稅、娛樂稅，卻不屬觀光業，無法比照旅宿業紓困，又未納入交通運輸業，去年疫情爆發，海上旅遊觀光發展協會向縣府陳情要求紓困，減免娛樂稅，經立委蔡易餘爭取中央比照旅宿業紓困，縣府減免娛樂稅。

今年疫情比去年嚴重，蔡易餘上月邀集漁業署、海上觀光協會等代表開視訊會議，討論紓困補助方案，漁業署同意比照去年紓困，縣府續減免停航期間娛樂稅。

受防疫三級延長衝擊，嘉義縣沿海19艘觀光漁筏停擺，中央疫情指揮中心宣布13日微解封，卻限制不能下海，業者決定持續停航到26日。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供
受防疫三級延長衝擊，嘉義縣沿海19艘觀光漁筏停擺，中央疫情指揮中心宣布13日微解封，卻限制不能下海，業者決定持續停航到26日。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供

疫情 蔡易餘 嘉義

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