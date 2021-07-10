疫情緩加好天氣 台南玉井湧現採買芒果及芒果冰遊客

台南芒果進入盛產期，在疫情趨緩及天氣好，政府宣布13日微解封的氛圍下，玉井青果市場今天已經出現採買人潮，玉井老街冰店買芒果冰遊客也增加，預期周日人潮會更多。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，3級警戒後，6月份幾乎沒有遊客，玉井青果市場光是過磅費就少一百多萬元，今天周六就有不少採買遊客，預期明天周日會更好，市場仍會落實防疫，採實聯制、量體溫、戴口罩等，也有「安心標章」，保障芒果品質。

李芳林説，台南芒果採收約5成，愛文芒果約6成，產地價格從每台斤10元今天已上漲到20元，換算每公斤30多元，冠南生物科技公司今天也進場以市價收購，芒果已進入下半場，價格會穩定還會上漲。

玉井老街芒果冰店受到不能內用影響，幾乎一半店家休業，但今天也出現不少外地遊客外帶芒果冰，有間冰舖業者説，主要是疫情趨緩、加上好天氣，外帶芒果冰就會多。