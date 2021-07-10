影／自助情趣用品店疫情期正常營業 因入場控制這麼做

國內疫情三級警戒後，無人抓娃娃機店被限制營業，業者損失慘重、出現倒店潮，但同是無人店的「自助情趣用品店」，因採實名制、須確認身分才能解鎖入店購物，成為少數正常營業的無人店，業者直言雖然賺的不多，但面對疫情能持續營業「已經不錯了！」

據了解，嘉義市已有多家自助情趣用品店，店家日前還透過臉書推出趣味廣告文宣「疫情嚴峻不能人與人接觸，不如享受人與物接觸」，成為疫情期的特殊業態。

嘉義市建設處表示，成人用品零售業並不在這次疫情三級管制範圍中，另業者採用實名制、密碼鎖控制，可限制管控入場人流，建議業者應該加強環境消毒，店面營業依規範做好防疫措施，市府將不定時派員到店䅲查。

黃姓業者表示，本身從事早餐店工作，3個月前規劃開無人店增加營收，但疫情影響、人難請，最後選擇經營自助式成人情趣用品店，省掉人事費，只需繳房租、網路費和電費，成本固定利潤也比較好抓。

他說，開店3個多月來發現，情侶一起入店採購蠻多的，雖然入店男性顧客為主，但許多男顧客好像都幫女友、情人買女性用品， 白天幾乎沒客人，晚上7點後客人入店頻率比較高。