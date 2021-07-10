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台南餐廳開放內用被戰翻 謝龍介指黃偉哲應該會這麼做

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
針對餐廳開放內用掀論戰，台南市長黃偉哲今表示要開會研商。記者鄭維真／攝影
針對餐廳開放內用掀論戰，台南市長黃偉哲今表示要開會研商。記者鄭維真／攝影

六都中僅剩台南「順時中」，開放餐廳、夜市內用掀起網友論戰，台南市長黃偉哲臉書從昨晚開始遭洗版，有網友稱「全台灣就台南最大膽」，呼籲市長三思，別為了拚觀光賠上台南市民生命；黃偉哲今表示要開會研商，下午3時防疫記者會報告最新進展。國民黨副秘書長謝龍介則認為餐廳開放內用反而會入不敷出，預言黃偉哲應該會順意民意，禁止開放內用。

謝龍介說，黃偉哲應該也有很多餐廳朋友，會聽到餐廳業者的建議，開放內用其實不符成本，消費者也不願登門消費，因為大家都很謹慎保護自己。

謝龍介說，黃偉哲為了網路民調聲量在做努力，也情有可原，在決策上想要「順時中」，例如殘劑部分就表現不錯，但他不敢「逆時中」所以在網路上就得不到掌聲；未料，黃偉哲這次開放內用也「順時中」，卻沒想到全台都「逆時中」，變成他自己站在孤空上，人民自主意識已經很高，對防疫都有相當概念，所以相信黃偉哲應該會順應民意。

謝龍介指出，如果黃偉哲同意開放內用，餐廳卻不敢開放，他就會知道這一次真的做錯了，即使市府超前部署，但消費者、業者還是謹慎害怕；業者現在可能只要付7、8成薪水，復業就要全薪，加上人數管制代表營收會減少，成本恐怕入不敷出，市長一定會很快聽到這些建議。

大批網友湧入黃偉哲臉書，擔心內用會增加染疫風險。有市民說，他是台南人，也不敢讓在北部的小孩回來，一心只盼著打疫苗解禁，一家團聚，既然鼓勵外帶又為何開放內用？另外有網友認為，台北目前疫情還沒控制住，台南現在開放內用真的很冒險，「不要為了拚觀光，賠上台南市民的生命」。

不過，也有人力挺黃偉哲，表示支持開放內用，畢竟「台南商家的命也是命，紓困也是用稅金去給，根本不需要斷絕商家攤商的生路」。有網友表示，「疫情下沒病死也會餓死，我不要這些美食消失在台南，我也不要看到有人失業太久出現悲劇」。

黃偉哲 謝龍介

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