挺微解封內用 台南玉井農會「熱情小子」冰館準備好了

夏天芒果冰旺季，台南玉井農會熱情小子冰館因疫情3級警戒，每月營業額少3、4百萬元，總幹事莊文洲表示，政府宣布微解封可以內用，已經準備好了，再封下去大家會餓死，已趕製隔板、也會落實梅花座及人流管制。

莊文洲指出，3級警戒主要的影響是沒有遊客，往年這個時候，玉井是人山人海，買芒果、吃芒果冰、採購伴手禮，帶來的商機相當可觀。

「疫情已經比較穩定，應該適度開放了」！莊文洲説，芒果冰不能內用，外帶有限，員工上班只是有事做，沒什麼營收，尤其伴手禮幾乎沒人買。