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挺微解封內用 台南玉井農會「熱情小子」冰館準備好了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影
台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影

夏天芒果冰旺季，台南玉井農會熱情小子冰館因疫情3級警戒，每月營業額少3、4百萬元，總幹事莊文洲表示，政府宣布微解封可以內用，已經準備好了，再封下去大家會餓死，已趕製隔板、也會落實梅花座及人流管制。

莊文洲指出，3級警戒主要的影響是沒有遊客，往年這個時候，玉井是人山人海，買芒果、吃芒果冰、採購伴手禮，帶來的商機相當可觀。

「疫情已經比較穩定，應該適度開放了」！莊文洲説，芒果冰不能內用，外帶有限，員工上班只是有事做，沒什麼營收，尤其伴手禮幾乎沒人買。

莊文洲説，微解封後，應該有不少遊客會到玉井，但還是不少人不敢外出，不會像以前芒果季人山人海，支持適度開放內用，如果人潮多就發號碼牌，畢竟還是要有經濟收入，很多小吃攤快過不下去了。

台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影
台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影
台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影
台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影
台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影
台南市玉井農會熱情小子冰館做好微解封內用準備。記者吳淑玲／攝影

芒果 疫情 伴手禮

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