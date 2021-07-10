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打莫德納太踴躍撲空亂象多 台南時代力量：請做好規畫

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
民眾打莫德納疫苗很踴躍，因量不足，不少老人家撲空。圖／時代力量提供
民眾打莫德納疫苗很踴躍，因量不足，不少老人家撲空。圖／時代力量提供

民眾接種莫德納疫苗意願高，但也出現不少亂象，時代力量台南市黨部辦公室主任洪國峰表示，這幾天在台南永康、灣裡等地，都出現排隊大爆滿的現象，根本就是變相群聚製造風險。東山區科里里里長王元正也表示，日前協助向里民宣導可預約接種，宣導到一半就接到里幹事急著來電說已額滿。

洪國峰表示，有民眾投訴，長輩接到疫苗接種通知單後先向診所預約成功，後來診所又打來表示配額不足而取消，請民眾改去還有名額的大醫院或大型接種站；民眾致電區公所確認大型接種站時間與流程，區公所僅告知要盡早到現場排隊拿號碼牌，民眾帶著長輩早上7點多就到現場，排到下午將近兩點才拿到號碼牌，「排了將近6六小時還經過最熱的時段，根本是在整老人家！」

王元正說，前幾天區公所通知里內長輩可預約施打，他還特別向里民放送，結果宣傳到一半，就收到里幹事急著來電說「已經額滿」，他只好重新再跟里民說「稍早宣傳暫時作廢，請大家再等等。」

王元正期許，政府應對流程做更妥善的規劃，否則基層人員面對一日多變的狀況，恐怕疲於奔命，也有損士氣。洪國峰轉述，民眾除了不捨長輩忍日曬排隊，也很心疼現場維持秩序的員警跟衛生人員，明明是一開始就規劃不當，結果都是第一線人員頂著太陽承受民眾砲火，希望市府改進。

南區公所7日在灣裡、喜樹活動中心設接種站，民眾湧入，造成疫苗不足，許多人沒打到。區公所表示，立即轉介部分民眾到東區復興國中接種站施打，以及留下姓名、電話，下一次優先施打。

莫德納疫苗 時代力量

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